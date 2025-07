Senad Jušić se je odločil, da gre v pokoj

Kot je ob slikcevanju na neuradne informacije v torek poročala Televizija Slovenija , se Senad Jušić upokojuje. Informacije smo preverili na Policiji, kjer so za 24ur.com potrdili, da je "uslužbenec podal vlogo za upokojitev z dnem 15. 7. 2025 , to je bil zadnji delovni dan".

Zanimalo nas je tudi, kaj je razlog za to odločitev in ali je povezano z zahtevo za uvedbo preiskave zoper njega? Prejšnji teden so namreč poročali, da Specializirano državno tožilstvo (SDT) namreč zahteva preiskavo zaradi suma korupcije, ker naj bi Jušić državni tožilki Mateji Gončin ponujal večerjo v zameno za posredovanje v zadevi Lindav.