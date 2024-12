Jušićeve kompetence pod vprašajem: zakaj ne ponovijo razpisa za šefa Policije?

A zdaj smo pridobili dokument, natančneje odgovor Uradniškega sveta na tožbo, ki jo je vložil nekdanji v. d. šefa Policije, v katerem Uradniški svet razlaga, na podlagi česa so ocenili, da Jušić zahtevane vodstvene izkušnje ima. In kako je torej Uradniški svet naštel vsaj osem let vodstvenih izkušenj?

Najprej se sklicujejo na delovne izkušnje, ki jih opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih in Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Pod to so šteli štiri položaje, ki jih je zasedal Jušić, in sicer dobre tri mesece, ko je bil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije, eno leto in dva meseca je pridobil z nadomeščanjem vodje Sektorja za razvoj in sistemske naloge po pooblastilu, še mesec dni z vodenjem po pooblastilu tega istega sektorja, še eno leto pa z vodenjem enote vodnikov službenih psov. Skupaj torej po navedbah Uradniškega sveta dve leti, šest mesecev in 22 dni oziroma manj kot osem let vodstvenih izkušenj.

A Uradniški svet se je poleg omenjenega Zakona in Uredbe sklicevala tudi na Pravila Policije. Gre za ta interni, javno celo neobjavljen pravilnik, ki že v prvem členu navaja, da ta pravila urejajo medsebojna razmerja, odnose in način dela policijskih enot in uslužbencev Policije. Uradniški svet pa se tako sklicuje na 2. člen omenjenih Pravil, kjer piše, da vodstvo enote tvorijo vodja enote s svojimi namestniki in pomočniki ter drugimi uslužbenci Policije, ki jih določi vodja. Na podlagi tega so Jušiču upoštevali še štiri leta in 10 mesecev, ko je bil pomočnik komandirja na Policijski postaji Koper, štiri leta in devet mesecev pa še kot pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije. S čimer je Jušič po mnenju komisije dosegel zahtevanih osem let vodstvenih izkušenj.

"Predsednik Uradniškega sveta je na vladi jasno povedal in na eksplicitno vprašanje, ali Senad Jušić izpolnjuje pogoje, odgovoril, da jih izpolnjuje," je v začetku meseca dejal Poklukar.