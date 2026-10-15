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Jutra bodo meglena, popoldne okoli 15 stopinj Celzija

Ljubljana, 15. 10. 2026 12.58 pred 59 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Megla

Ustaljeno jesensko vreme s precej jutranje in dopoldanske megle po nižinah se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici tega tedna, napovedujejo na Agenciji za okolje. V soboto bodo tekači na ljubljanskem maratonu popoldne tekli na okoli 15 stopinjah Celzija, v nedeljo dopoldne pa v megli, saj se bo sonce pokazalo okoli poldneva.

Danes popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V petek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, napoveduje Arso.

Tekači bodo v nedeljo startali v megli.
Tekači bodo v nedeljo startali v megli.
FOTO: Damjan Žibert

Kakšno bo vreme za ljubljanski maraton?

"V soboto bo poleg megle, ki se bo v Ljubljanski kotlini predvidoma razkrojila šele po 11. uri, nad Slovenijo prisotne tudi precej koprenaste oblačnosti. Tako bo tudi po razkroju megle sredi dneva in popoldne sonce sijalo z nekaj manj moči, kot bi ob povsem jasnem nebu. Ozračje bo mirno, brez vetra. Jutranja temperatura bo v mestu predvidoma med 7 in 8 stopinj Celzija, počasi bo naraščala šele po 11. uri in popoldne dosegla okoli 15 stopinj Celzija," so sporočili z Arsa.

Podobno vreme bo tudi v nedeljo, ko sta na ljubljanskem maratonu na sporedu še polmaraton in maraton. "Zjutraj in dopoldne bo prisotna megla, ki se bo ponekod lahko dvignila v sloj nizke oblačnosti. Nekje med 10. in 12. uro bo posijalo sonce, ki bo popoldne segrelo ozračje nekoliko bolj kot v soboto. Pihal bo zelo šibak jugovzhodni veter. Jutranja temperatura bo predvidoma med 6 in 8, popoldanska pa okoli 17 stopinj Celzija."

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