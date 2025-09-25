Jutra bodo še hladnejša, Kredarico že pobelilo

Ohladitev sicer ne pomeni, da letos ne bomo več deležni toplega vremena. "V preteklih letih je obdobju hladnejšega vremena pogosto sledilo babje oziroma indijansko poletje," še dodaja Nosan.

Danes bo sicer delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj lahko megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v jugozahodni Sloveniji. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje.

Kredarico, ki leži na nadmorski višini 2515 metrov, pa je ponoči že pobelilo. Podatki Agencije za okolje kažejo, da je zapadlo en centimeter snega.