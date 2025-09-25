Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Jutra bodo še hladnejša, Kredarico že pobelilo

Ljubljana, 25. 09. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
5

Dežja za ta teden še ni konec. Čez dan se bodo namreč še pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, ki bodo verjetnejše tudi v petek popoldne. "V zadnjih dneh so temperature občutno padle, v prihodnjem tednu pa kaže, da se bo še bolj ohladilo. Zlasti jutra bodo zaradi več jasnine zelo hladna, s temperaturami le okoli 5 stopinj, v mraziščih pa se lahko pojavi tudi slana," napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan. Ponoči je sicer tanka snežna odeja že pobelila Kredarico.

Ohladitev sicer ne pomeni, da letos ne bomo več deležni toplega vremena. "V preteklih letih je obdobju hladnejšega vremena pogosto sledilo babje oziroma indijansko poletje," še dodaja Nosan. 

Nas čaka indijansko poletje?
Nas čaka indijansko poletje? FOTO: Bobo

Danes bo sicer delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj lahko megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v jugozahodni Sloveniji. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje. 

Kredarico, ki leži na nadmorski višini 2515 metrov, pa je ponoči že pobelilo. Podatki Agencije za okolje kažejo, da je zapadlo en centimeter snega. 

Sneg na Kredarici 25. septembra 2025.
Sneg na Kredarici 25. septembra 2025. FOTO: Arso

Kakšen bo konec tedna?

V soboto bo na Primorskem večinoma sončno. Drugod bo sprva precej oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

V nedeljo bo nekaj več sonca, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Na Primorskem bo pihala šibka burja, piše na spletni strani Arsa. 

vreme napoved ohladitev temperature slana
Naslednji članek

Slovenci pojemo največ 'prepovedanih sadežev'

Naslednji članek

Na vladi predvidoma predlog proračunov za prihodnji dve leti

SORODNI ČLANKI

Na Hrvaškem vodna tromba, kaos na cestah, potopljeni čolni ...

Zaradi padavin lahko narastejo vodotoki

Začetek koledarske jeseni bo deževen, ob koncu tedna občutna ohladitev

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
25. 09. 2025 09.43
+1
Kje je globalno segrevanje, ko ga potrebuješ?
ODGOVORI
1 0
Lujzek Biber
25. 09. 2025 09.28
-1
Pline stisnit k morju. Ima da slovenc kuri. Vse da bo.
ODGOVORI
1 2
Podlesničar
25. 09. 2025 09.46
Sprosti črevesje, pa te ne bo zeblo, sistemček.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
25. 09. 2025 09.17
+4
Ste vi pravi Indijanci.
ODGOVORI
5 1
Rožice so zacvetele
25. 09. 2025 09.10
+4
Indijansko poletje se nanaša na neobičajno vroče in megleno obdobje med koncem oktobra in začetkom novembra. Pojavlja se v delih Evrope in osrednjem ter vzhodnem delu ZDA.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256