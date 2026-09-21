Jutra bodo vse hladnejša, v mraziščih možna slana

Nad srednjo in vzhodno Evropo se poglablja obsežna višinska motnja s hladnim zrakom, a bo večina padavin ostala severno in vzhodno od Alp, so zapisali na Arsu.

"Naši kraji bodo ostali na robu tega območja. V višinah od severa k nam doteka hladnejši in nekoliko bolj vlažen zrak, zato je danes na nebu nekaj več oblačnosti. Pri tleh bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja," so pojasnili.

Ponoči se bo zjasnilo, zaradi vetra megle ne bo, bo pa jutro precej sveže. Najnižja temperatura bo večinoma od pet do 10 stopinj Celzija, v alpskih dolinah in v mraziščih le malo nad lediščem, zato bo ponekod možna slana.