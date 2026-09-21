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Slovenija

Jutra bodo vse hladnejša, v mraziščih možna slana

Ljubljana, 21. 09. 2026 12.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Slana

Začetek tedna je v znamenju nekoliko bolj sivega vremena, a se bo že predvidoma v noči na torek razjasnilo. Nova vremenska motnja s padavinami nas bo dosegla v četrtek. Arso ob tem napoveduje, da bodo jutra precej hladna, v mraziščih bo že možna slana.

Nad srednjo in vzhodno Evropo se poglablja obsežna višinska motnja s hladnim zrakom, a bo večina padavin ostala severno in vzhodno od Alp, so zapisali na Arsu.

"Naši kraji bodo ostali na robu tega območja. V višinah od severa k nam doteka hladnejši in nekoliko bolj vlažen zrak, zato je danes na nebu nekaj več oblačnosti. Pri tleh bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja," so pojasnili.

Ponoči se bo zjasnilo, zaradi vetra megle ne bo, bo pa jutro precej sveže. Najnižja temperatura bo večinoma od pet do 10 stopinj Celzija, v alpskih dolinah in v mraziščih le malo nad lediščem, zato bo ponekod možna slana.

Odklon temperature od povprečja.
Odklon temperature od povprečja.
FOTO: Arso

Čez dan bo večinoma sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo predvsem na vzhodu države. Tudi v sredo bo prevladovalo jasno vreme s svežim jutrom, proti večeru pa bo oblačnost naraščala, saj se bo našim krajem približevala nova vremenska motnja. Ta bo v četrtek prinesla nekaj padavin.

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