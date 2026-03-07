Jutra izrazito zimska kljub toplim popoldnevom

V Retjah v Loškem Potoku so danes zjutraj izmerili -7,1 stopinje Celzija, v mrazišču pri Krvavi Peči v občini Velike Lašče pa je termometer pokazal -10,2 stopinje Celzija. Čez dan se temperature močno dvignejo, razlika med jutranjimi in popoldanskimi vrednostmi pa lahko preseže 25 stopinj Celzija, piše Meteoinfo Slovenija.

Velike temperaturne razlike so posledica zelo suhega zraka nad našimi kraji, ki ponoči omogoča nastanek izrazitega temperaturnega obrata. Po sončnem zahodu se zrak pri tleh hitro ohlaja, hladnejši in težji zrak pa začne z okoliških pobočij polzeti proti nižjim legam, kjer se zaradi dolgovalovnega sevanja še dodatno ohlaja.