Obsedenost s popolnostjo in mladostno kožo že pri otrocih

Družbena omrežja so preplavljena z vsem dostopnimi posnetki otrok in mladostnikov, ki izvajajo zahtevne negovalne rituale, tudi z izdelki za odraslo, zrelo kožo, dosegljivimi v domačih kopalniških omaricah. Ne le od mam in sester, to še pogosteje povzemajo od vzornikov, vplivnežev, pravi dermatolog Borut Žgavec. "Tu ni nobene strokovnosti v ozadju, temveč gre za kozmetično industrijo, ki je poiskala eno pomembno nišo, da se kozmetika več prodaja. In to lahko privede pri nekaterih posameznikih tudi do odvisnosti," opozarja. Trenda se je v tujini prijel izraz "Sephora kids" oziroma otroci Sephore – tudi med Slovenci priljubljene verige kozmetičnih izdelkov, kjer jih mladi množično kupujejo in razkazujejo. A takšne rutine lahko, kot dodaja Žgavec, trajajo tudi pol ure ali eno uro: "Mladostniki s tem porabijo ogromno časa."

Izdelki, ki poškodujejo otroško kožo, psiha, ki trpi

Vse skupaj pa je v že tako občutljivem obdobju gradnje otrokove samopodobe povezano z odzivi, potrditvami sledilcev, pravi klinična psihologinja Andreja Mikuž. "Da je videti dobro, da je tak, kot se od njega pričakuje. Iz tega črpa zadovoljstvo s sabo in veselje nad svojim videzom," pojasnjuje. Agresivne sestavine lahko sicer občutljivejšo, tanjšo otroško kožo celo poškodujejo. "Lahko zelo sušijo kožo, dražijo kožo in tudi niso za vse primerne. In to lahko rojeva tudi stiske pri takih otrokih, nezadovoljstvo. Ko namreč vidijo nekoga, ki ima lepo kožo, ne razumejo, da je to dostikrat posneto pri drugačni luči, da se uporablja filtre," izpostavlja Žgavec. Za zdrav razvoj otrokove osebnosti morajo starši spodbujati vsa ostala področja življenja, videz naj bo na koncu seznama, pa pravi Mikuževa. "Da se pogovarjajo o tem, kje si zadovoljen, kje si se imel dobro, kaj te je razveselilo, kje si bil ponosen nase? Ne samo zato, kaj zmoreš ali kako si videti, ampak kdo si kot človek." Če imajo otroci oziroma mladi suho, nečisto kožo, je treba za to poiskati vzrok, postaviti diagnozo in pravilno zdraviti, ob tem poudarja dermatolog: "Ljudje ne vedo, da je lahko 20 različnih kožnih obolenj, ki se kažejo z mozoljčki. In tukaj imamo potem tudi uspešna in dobra zdravila, ki so tudi krita iz zavarovanja, zato ni potrebno, da te izdelke kupujemo."

Najboljša terapija proti staranju – izogibanje soncu