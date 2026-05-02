Slovenija

Obsedenost s popolnostjo in mladostno kožo že pri otrocih

Ljubljana, 02. 05. 2026 07.00 pred 42 minutami 3 min branja 6

Avtor:
Tjaša Dugulin
Otroci in kozmetika

Jutranje in večerne rutine s toniki, serumi, kremami, pa razprave o kolagenu, retinolu, hialuronski kislini in vitaminih. Družbena omrežja poganjajo obsedenost s popolno, mladostno kožo, ki pa lahko vodi v kompulzivno, pretirano in starosti neprimerno uporabo izdelkov ter postopkov. Govorimo o tako imenovani kozmetikoreksiji oziroma dermoreksiji, ki ji podlega tudi vse več otrok in mladostnikov. A dermatologi poudarjajo, da ni nobene potrebe, da bi ti uporabljali kopico kozmetike, kaj šele tiste proti staranju, ki lahko njihovi koži celo škodi.

Družbena omrežja so preplavljena z vsem dostopnimi posnetki otrok in mladostnikov, ki izvajajo zahtevne negovalne rituale, tudi z izdelki za odraslo, zrelo kožo, dosegljivimi v domačih kopalniških omaricah.

Ne le od mam in sester, to še pogosteje povzemajo od vzornikov, vplivnežev, pravi dermatolog Borut Žgavec. "Tu ni nobene strokovnosti v ozadju, temveč gre za kozmetično industrijo, ki je poiskala eno pomembno nišo, da se kozmetika več prodaja. In to lahko privede pri nekaterih posameznikih tudi do odvisnosti," opozarja.

Trenda se je v tujini prijel izraz "Sephora kids" oziroma otroci Sephore – tudi med Slovenci priljubljene verige kozmetičnih izdelkov, kjer jih mladi množično kupujejo in razkazujejo.

A takšne rutine lahko, kot dodaja Žgavec, trajajo tudi pol ure ali eno uro: "Mladostniki s tem porabijo ogromno časa."

Izdelki, ki poškodujejo otroško kožo, psiha, ki trpi

Vse skupaj pa je v že tako občutljivem obdobju gradnje otrokove samopodobe povezano z odzivi, potrditvami sledilcev, pravi klinična psihologinja Andreja Mikuž. "Da je videti dobro, da je tak, kot se od njega pričakuje. Iz tega črpa zadovoljstvo s sabo in veselje nad svojim videzom," pojasnjuje.

Agresivne sestavine lahko sicer občutljivejšo, tanjšo otroško kožo celo poškodujejo. "Lahko zelo sušijo kožo, dražijo kožo in tudi niso za vse primerne. In to lahko rojeva tudi stiske pri takih otrokih, nezadovoljstvo. Ko namreč vidijo nekoga, ki ima lepo kožo, ne razumejo, da je to dostikrat posneto pri drugačni luči, da se uporablja filtre," izpostavlja Žgavec.

Za zdrav razvoj otrokove osebnosti morajo starši spodbujati vsa ostala področja življenja, videz naj bo na koncu seznama, pa pravi Mikuževa. "Da se pogovarjajo o tem, kje si zadovoljen, kje si se imel dobro, kaj te je razveselilo, kje si bil ponosen nase? Ne samo zato, kaj zmoreš ali kako si videti, ampak kdo si kot človek."

Če imajo otroci oziroma mladi suho, nečisto kožo, je treba za to poiskati vzrok, postaviti diagnozo in pravilno zdraviti, ob tem poudarja dermatolog: "Ljudje ne vedo, da je lahko 20 različnih kožnih obolenj, ki se kažejo z mozoljčki. In tukaj imamo potem tudi uspešna in dobra zdravila, ki so tudi krita iz zavarovanja, zato ni potrebno, da te izdelke kupujemo."

Najboljša terapija proti staranju – izogibanje soncu

Pri normalni, zdravi mladi koži pa je dodatno čiščenje in kakršno koli mazanje povsem nepotrebno. "Najboljša terapija proti staranju je zaščita pred soncem – izogibanje soncu in, če drugače ne gre, tudi uporaba zaščitne kreme. Vse ostalo pri nekem mladostniku ni potrebno."

Italijanska agencija za varstvo konkurence je pred kratkim celo sprožila preiskavo proti lastniku Sephore in znamke Benefit zaradi domnevno prikritega oglaševanja otrokom in spodbujanja h kompulzivnemu nakupovanju kozmetike.

kozmetika otroci

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

golobove drobtinice
02. 05. 2026 08.22
Vsak bi se moral zavedati, da je kozmetika večinoma narejena iz kemikalij in te v bistvu na dolgi rok škodijo koži.
Odgovori
0 0
Arrya
02. 05. 2026 08.16
Porast depresije med mladimi zaradi družabnih omrežij je zaskrbljujoč. Vplivneži porabijo ure in ure za eno fotografijo, en posnetek, vse je retuširano, prirejeno, kurirano in mladostniki se nezavestno konstantno primerjajo s temi nenaravnimi standardi in ker jih niso zmožni doseči se to odraža v nezadovoljstvu v svoji samopodobi. Pri fantih je to pogosto zaradi fitnes influencerjev, pri puncah pa zaradi lepotnih influencerk... Da so čedalje bolj potegnjeni v ta vrtinec otroci, ki še nimajo razuma, da bi znali razbrati, da to ni resnično življenje je velika težava. Zaradi tega je mogoče dobra stvar, da želijo omejiti dostop do teh omežij za otroke.
Odgovori
+1
1 0
tech
02. 05. 2026 08.03
Ženske so nasploh obsedene s tem in s tem, da se morajo kazat. Smo bili v Parizu in na vsakem vogalu najdeš v nulo zrihtane ženske, ki se nastavljajo in partnerji, ki jih slikajo za objavo na netu.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
02. 05. 2026 08.11
tech.... in kaj je to narobe, v Milanu, Monacu idr. mondenih središčih je enako. Meni je to mnogo bolj super, kot pa klošarji v trenirkah in supergah. Njega dni s/m/o vsi hodili naokoli lepo oblečeni. Rad pogledam urejenega človeka, tako žensko, kot moškega.
Odgovori
0 0
tech
02. 05. 2026 08.17
Slab zgled otrokom, ki to kopirajo in se kažejo na netu tako kot mamice, katerim je to normalno.
Odgovori
0 0
Arrya
02. 05. 2026 08.20
Prelepa Soča, tudi če spoliraš blato, še vedno smrdi. Isto je s temi. Vse urejeno, a za kamerami se skrivajo težave, ki ne pridejo na plano v 10 sekundih posnetkih.
Odgovori
0 0
