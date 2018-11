Jutranje temperature se bodo spustile do –10 stopinj Celzija

V nov teden smo vstopili z oblačnim in deževnim vremenom. Več padavin je v vzhodni polovici države. Ob dotoku hladnejšega zraka se je meja sneženja v severni Sloveniji spustila do višjeležečih alpskih dolin. Jutranje temperature so temu primerne. Na severozahodu Slovenije se gibljejo okoli ničle. Drugod po nižinah je okoli 5, na Primorskem pa med 8 in 10 stopinjami Celzija.

Čez dan bodo padavine slabele in se umikale proti severu države, kjer se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal hladen severni veter, na Primorskem šibka burja. Večjih temperaturnih sprememb glede na jutro ne bo. V alpskih dolinah bo stopinja nad ničlo, drugod po državi pa bomo izmerili med 5 in 7, ob morju 12 stopinj Celzija.

Torek bomo začeli z oblaki. Predvsem na vzhodu države lahko zjutraj še pade kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo oblačni sloj nad nami tanjšal in sušil, kljub temu pa prav veliko sonca, z izjemo Primorske, ne bo. Burja na Primorskem se bo okrepila in bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Tudi ponekod drugod bo vetrovno. Pihal bo hladen severovzhodni veter. Tako jutranje kot popoldanske temperature se bodo v večjem delu države gibale od 0 do 5 stopinj Celzija. Najtopleje bo ob morju, kjer se bo ogrelo do 12 stopinj Celzija.

Mrzlo četrtkovo jutro

Če bodo danes in jutri na nebu še prevladovali oblaki, pa bo v nadaljevanju tedna več sonca. Nad naše kraje bo dotekal še nekoliko hladnejši zrak in v četrtek zjutraj bomo marsikje izmerili najnižje temperature v letošnji meteorološki jeseni. Do ničle se bo lahko ohladilo tudi ob morju, najhladneje bo v alpskih dolinah in na planotah notranjskega in dolenjskega krasa, kjer se bo živo srebro spustilo do –10 stopinj Celzija. Drugod po nižinah bomo večinoma izmerili med –6 in –3 stopinjami Celzija. Popoldanske temperature se bodo ob sicer sončnem vremenu gibale okoli ledišča.