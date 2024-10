Jutranji klic pokvaril dan še enim gasilcem, vlomili v znameniti Ribnik

Medtem ko smo poročali o 27-letnem nemškem državljanu, ki je prostovoljnim gasilcem iz Movraža v slovenski Istri uničil tri gasilska vozila in po prvih ocenah povzročil za skoraj 200.000 evrov škode, so se oglasili tudi gasilci z drugega konca Slovenije. Iz PGD Dobrna so v zapisu na Facebooku zjutraj sporočili, da je bilo ponoči vlomljeno tudi v njihov gasilski objekt, znan tudi kot Gasilski Ribnik.

"S tem ne le da so izkazali popolno nespoštovanje do našega poslanstva, ampak so gasilski organizaciji povzročili tudi precejšnjo gmotno škodo. Popis odtujenih predmetov še poteka, vendar smo že zdaj soočeni z obsežnim uničenjem, ki bo močno otežilo naše delovanje v prihodnje," so bili žalostni, da se, namesto da bi reševali življenja in premoženje, zdaj spopadajo z izgubo in škodo, ki so jim jo povzročili neznani storilci.

"Vlomljeno je bilo v oba objekta. Nastala je škoda na obeh vratih, zdaj jih poskušamo popraviti vsaj toliko, da se bodo lahko zaprla. Vlomilci so vse razmetali, očitno so iskali gotovino. Nazadnje pa se je izkazalo, da so nam ukradli puhalnik za listje," nam pove Pohajač. Pravi, da je ta vreden skoraj 500 evrov, sem pa je treba prišteti še škodo na vratih, ki bodo prav tako potrebovala zamenjavo, zato bi znesek lahko narasel tudi do 1500 evrov.

Borijo se za vsak evro, saj praznujejo

"Čeprav se škoda ne meri v sto tisoč evrih kot pri naših primorskih kolegih, je to za nas vseeno velik zalogaj. Taki incidenti res niso dobrodošli, saj imajo za nas finančne posledice. Veste, prihodnje leto praznujemo 150-letnico, radi bi kupili avto, borimo se za vsak evro," prizna sogovornik.

"Majhna občina smo, pri nas ni velikih obrtnikov, ki bi nam pomagali z zajetnimi donacijami," izpostavi. Pravi, da se zato sami zelo trudijo z zbiranjem sredstev. "S prodajo koledarjev, prebijanjem kanalov, prevažanjem vode," našteva. Veliko dela so imeli tudi z odstranjevanjem gnezd sršenov. "Za to ni nikogar drugega kot gasilci," se smeji. Kupili so tudi posebno zaščitno obleko in peno, s katero gredo nad nevarna gnezda. Pove, da so v dveh stanovanjskih blokih v času, ko niso kurili, sršeni naredili gnezdo v dimniku. "Nato so prišli celo v kuhinjsko napo in takrat so nas poklicali stanovalci," sogovornik opisuje nezaželene obiskovalce. Odstranjevanje gnezd pa ni plačljivo, ne obstaja cenik za to storitev, gre zgolj za dobro voljo in hvaležnost ljudi, ki se odrazi v majhnem prispevku.

Dolenjski dobrotnik nadomestil ukradene gosenice

Gasilcev iz Dobrne se sicer pogosto drži smola. Enkrat je ob njihovi leseni baraki pri ribniku zagorela električna omarica in ognjeni zublji so zajeli tudi ta objekt. V enem izmed poletnih viharjev je nanj padlo drevo. "Zamenjati smo morali kar 400 strešnih opek in pet 'špirovcev'. Na srečo se je javilo kar nekaj ljudi, ki so nam pomagali," je hvaležen.