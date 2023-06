Jutranji kolaps na obvoznici, krivca pa slabo vreme in dela na cesti

Kombinacija deževnega vremena in del na ljubljanski obvoznici je botrovala daljšim zastojem, o katerih že od jutra poroča prometno-informacijski center. Zastoji pa nastajajo tudi na cestah Črnuče–Ljubljana, Šentjakob–Črnuče, Ježica–Črnuče ter na krožišču Tomačevo iz vseh smeri. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih iz smeri Vrhnike proti Ljubljani.

Kot je opozoril naš bralec, je bila jutranja gneča neverjetna. Za pot, ki jo običajno naredi v pol ure, je tokrat potreboval kar dve uri.

K večji zgoščenosti prometa prispeva delo na severni obvoznici in manjše prometne nesreče, ki jih povzroča slabo vreme, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Prometno informacijski center voznike poziva, naj upoštevajo prometno signalizacijo ter pravilo prednosti, in jim svetuje, da poiščejo alternativne poti. Policisti so marsikje že začeli z usmerjanjem prometa, so še sporočili iz PU Ljubljana.