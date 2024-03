Jutro pod ničlo, a kmalu bo znova 'zadišalo po poletju'

Temperature so se marsikje zgodaj zjutraj spustile pod 0 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bila najnižja temperatura ob 7. uri izmerjena na Kredarici. Tam so izmerili skoraj –11 stopinj Celzija. Najnižja temperatura po nižinah pa je bila medtem v Ratečah, in sicer –5 stopinj Celzija.

V Postojni je bila temperatura zraka ob 7. uri –3,5 stopinje Celzija, na Vojskem –3,2 stopinje, na letališču Jožeta Pučnika in v Kočevju –3 stopinje, v Slovenj Gradcu pa –2,5 stopinje Celzija. Še pol stopinje manj so vremenoslovci namerili v Črnomlju, v prestolnici pa so se temperature ob 7. uri zjutraj gibale okoli ničle.

Podobne temperature kot v Ljubljani so meteorologi zjutraj namerili tudi v Biljah pri Novi Gorici in v Novem mestu, le rahlo topleje pa je bilo v Murski Soboti, kjer so izmerili dobro stopinjo nad 0, in na letališču Portorož, kjer je bila jutranja temperatura 1,9 stopinje Celzija.