Jutro v ledenih Blokah, domačini pa naokoli kar z odpetimi bundami

"Bloke so znane po svojih mrzlih zimah, a danes smo razočarani, saj je v Babnem Polju v tem trenutku pol stopinje hladneje kot pri nas," je naši novinarski ekipi, ki se je zjutraj odpravila v ledene Bloke, povedal eden od tamkajšnjih domačinov.

Medtem ko so namreč termometri v zgodnjih jutranjih urah v občini Bloke pokazali skoraj -24 stopinj Celzija (najhladneje je bilo po podatkih Agencije RS za okolje ob 6.30 zjutraj, ko so temperature padle na -23,7 stopinje Celzija), pa so se temperature v Babnem Polju ob 7. in 8. uri spustile na kar -24,9 stopinje Celzija.

Bloke tako danes niso bile najbolj mrzel kraj v Sloveniji, še precej nižjo, a neuradno temperaturo je sicer naš hišni prognostik izmeril v vasi Retje v Loškem Potoku. Termometer je tam namreč pokazal kar -28 stopinj Celzija.