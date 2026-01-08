Jutro v ledenih Blokah, domačini pa naokoli kar z odpetimi bundami

"Bloke so znane po svojih mrzlih zimah, a danes smo razočarani, saj je v Babnem Polju v tem trenutku pol stopinje hladneje kot pri nas," je naši novinarski ekipi, ki se je zjutraj odpravila v ledene Bloke, povedal eden od tamkajšnjih domačinov.
Medtem ko so namreč termometri v zgodnjih jutranjih urah v občini Bloke pokazali skoraj -24 stopinj Celzija (najhladneje je bilo po podatkih Agencije RS za okolje ob 6.30 zjutraj, ko so temperature padle na -23,7 stopinje Celzija), pa so se temperature v Babnem Polju ob 7. in 8. uri spustile na kar -24,9 stopinje Celzija.
Bloke tako danes niso bile najbolj mrzel kraj v Sloveniji, še precej nižjo, a neuradno temperaturo je sicer naš hišni prognostik izmeril v vasi Retje v Loškem Potoku. Termometer je tam namreč pokazal kar -28 stopinj Celzija.
A domačini v Blokah pravijo, da jih hud mraz ni nič kaj dosti motil. "Navajeni smo in že kar utrjeni. Skoraj bi lahko rekli, da je to za nas le en navaden dan," se je v smehu strinjal tudi gospod, ki ga je naša ekipa ustavila v Blokah.
