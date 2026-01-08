Naslovnica
Slovenija

Jutro v ledenih Blokah, domačini pa naokoli kar z odpetimi bundami

Bloke, 08. 01. 2026 15.29 pred 44 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.P.
Domačin občine Bloke

Uradno so najnižjo jutranjo temperaturo izmerili na Babnem Polju, a nič kaj dosti topleje ni bilo v pol ure stran oddaljenih Blokah. V zgodnjih jutranjih urah so termometri tam pokazali skoraj -24 stopinj Celzija. A domačinov hud mraz ni motil. Kot so povedali naši ekipi, so bili izjemno hladnega jutra celo veseli.

"Bloke so znane po svojih mrzlih zimah, a danes smo razočarani, saj je v Babnem Polju v tem trenutku pol stopinje hladneje kot pri nas," je naši novinarski ekipi, ki se je zjutraj odpravila v ledene Bloke, povedal eden od tamkajšnjih domačinov.

Medtem ko so namreč termometri v zgodnjih jutranjih urah v občini Bloke pokazali skoraj -24 stopinj Celzija (najhladneje je bilo po podatkih Agencije RS za okolje ob 6.30 zjutraj, ko so temperature padle na -23,7 stopinje Celzija), pa so se temperature v Babnem Polju ob 7. in 8. uri spustile na kar -24,9 stopinje Celzija.

Bloke tako danes niso bile najbolj mrzel kraj v Sloveniji, še precej nižjo, a neuradno temperaturo je sicer naš hišni prognostik izmeril v vasi Retje v Loškem Potoku. Termometer je tam namreč pokazal kar -28 stopinj Celzija.

Preberi še Termometri pokazali -25 stopinj Celzija, neuradno celo -28

A domačini v Blokah pravijo, da jih hud mraz ni nič kaj dosti motil. "Navajeni smo in že kar utrjeni. Skoraj bi lahko rekli, da je to za nas le en navaden dan," se je v smehu strinjal tudi gospod, ki ga je naša ekipa ustavila v Blokah.

mraz bloke temperature zima

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bor99
08. 01. 2026 16.26
je bilo pa zelo toplo. 24 sredi zime. To je zihr rekord.
Odgovori
0 0
Definbahija
08. 01. 2026 16.18
Dans je blo ori ans -11 zjutraj. Dosti bolj prijetno kot -2 in burja
Odgovori
+1
1 0
Aljaz563
08. 01. 2026 16.06
Skoraj ne berljiv članek kolikor je napak. Na - pa kr pozabili pri temperaturah.
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
08. 01. 2026 16.05
Ali tisti ki je to napisal nič ne prebere kaj je napisal in koliko napak ima mogoče ga je pa zeblo
Odgovori
+5
5 0
