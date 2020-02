Jutro v Mariboru: policisti dvakrat 'pospremili' laboda s ceste

Ne en, kar dva laboda sta se to jutro sprehajala po mariborskih cestah. Prvi jo je mahnil čez Koroški most, drugi pa je zašel na hitro cesto H2 skozi štajersko metropolo. Oba so na varno spravili policisti.

Labod na cesti FOTO: PU Maribor Mariborski policisti so imeli zanimivo jutro. Ukvarjali so se z labodoma, ki sta zašla na ceste. "To jutro smo bili obveščeni že o dveh labodih na prometnih površinah. Prvi jo je mahnil čez Koroški most v Mariboru, drugi pa je zašel kar na hitro cesto H2 skozi Maribor, nad dvoetažnim mostom," je o dogajanju zapisal predstavnik PU Maribor Miran Šadl. Dodal je, da so oba pernata raziskovalca policisti ob pomoči upravljavcev cest vrnili v njuno domače okolje na reki Dravi.



"Kaj je labodoma bilo tako všeč na cesti, nismo ugotovili, naj pa ne bo preveč previdnost voznikov, če bo na cesto zašel še kakšen," je zaključil z opozorilom.