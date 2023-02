Južni Ciper z nizkocenovnim prevoznikom do 30 % ceneje

Ker številnim med nami misli v mrzlih zimskih dneh vse bolj uhajajo na morje, smo se vrgli v iskanje ugodnih dopustov v toplih krajih in našli kar nekaj potencialno primernih destinacij. Najbolj pa nas je navdušila ponudba počitnic na Cipru , ki smo jo zasledili v spletni turistični agenciji Počitnice.si. Pripravili so namreč posebne pakete počitnic na južnem delu Cipra po izjemnih cenah – tudi do 30 % ugodneje!

Redkokje je mogoče doživeti tolikšno raznolikost kot na Južnem Cipru : biser sredi Srezozemlja, ki se lahko pohvali s kar 340 sončnimi dnevi na leto, namreč ponuja dolge in in neobljudene plaže, čisto morje, skalnate klife, ter trekinge po hribovitem delu notranjosti otoka. Polet do mesta Paphos je kratek, traja vsega 2 uri ter 20 minut in je kot nalašč tako za raziskovanja željne popotnike kot za družine z otroki ter seniorje. Tudi v mesecih, ko pri nas kraljuje zima, je na Južnem Cipru prijetno toplo: od februarja do maja se temperature čez dan gibljejo med 20 in 24 stopinj Celzija, kar je kot nalašč za raziskovanje otoka, saj ni prevroče in se vam ni potrebno drenjati v množici poletnih počitnikarjev.

Med februarjem in oktobrom lahko z nizkocenovnim letalskim prevoznikom v ciprski Paphos iz zagrebškega letališča poletite kar trikrat na teden , kar pomeni, da lahko kombinirate pakete počitnic za 7, 9, 10, 11 ali 14 dni, ki jih preživite v izbranem hotelu vrhunske kakovosti – po ugodni ceni, seveda! Kot so nam povedali pri Počitnice.si, je na račun sankcij EU proti Rusiji veliko ciprskih namestitev namreč ostalo brez pričakovanih turistov iz te države, zato so cene hotelov v letu 2023 resnično ugodne, kar je še en razlog več, zakaj letošnji prvi maj in poletje preživeti na Južnem Cipru.

Promet na Južnem Cipru poteka po levem pasu, a brez skrbi: vožnje po levi se hitro navadite, saj je zelo dobro označeno, kje in kako se je potrebno voziti. Čez celoten južni del otoka vodi odlično urejena avtocesta, po kateri se lahko vozite povsem brezplačno in tako raziščete vse kotičke grškega dela otoka. Če se odločite letovati v letoviščih ob mestu Paphos , rent'a'carja najbrž niti ne boste potrebovali, saj med hoteli, plažami in središčem mesta vozi redna avtobusna linija, cena vožnje v eno smer pa ne glede na dolžino vožnje znaša 1 evro za odrasle in 0,5 evra za otroke do 12 let. Več informacij o voznem redu ter lokaciji postaje boste dobili v hotelu, poudariti pa velja, da gre za eno najbolj varnih držav v Evropi, zato so kakršne koli skrbi glede uporabe javnega prevoza povsem odveč.

Ciper je tretji največji sredozemski otok, ki je upravno razdeljen na turški sever ter Republiko Ciper, ki obsega južni dve tretjini otoka in ga naseljuje pretežno grško prebivalstvo. Tako ne čudi, da Južni Ciper mnogi postavljajo ob bok znamenitim grškim otokom, a poudariti velja, da so tako mesta kot cestne povezave na Južnem Cipru veliko bolj urejene kot v večini grškega sveta. Prav zato se za raziskovanje otoka splača najeti avtomobil, najbolje že pred prihodom na Ciper. Na vašo željo za to poskrbijo svetovalci pri Počitnice.si ob rezervaciji paketnih počitnic, cena najema pa se giblje med 15 in 50 evrov na dan. Doplačati je potrebno polno zavarovanje in v tem primeru se plača 150 eur varščine na kartici. Če zavarovanja ne doplačate, znaša varščina na kartici 600 eur.

Med najbolj priljubljenimi hoteli pri slovenskih počitnikarjih na Južnem Cipru velja omeniti še Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa 4* , moderen hotel ob plaži z odličnim razmerjem med kakovostjo storitve in ceno ter Constantinou Bros Athena Beach Hotel 4/5 * , ki se lahko pohvali z izjemno kulinariko in se po kakovosti lahko primerja s slovenskimi Life Class hoteli. Ker v bližini ni restavracij, predlagamo rezervacijo počitnic s polpenzionom, kosilo pa si lahko privoščite v mestu Paphos, ki je oddaljeno vsega pol ure lahnega sprehoda. Za tiste, ki si želite zgolj najem apartmaja ali studia z zajtrkom ali polpenzionom pa bo kot nalašč Kefalos Beach Hotel 3* , ki se prav tako lahko pohvali z lepo plažo, opremljen pa je tudi z ogrevanim bazenom, tako da zagotavlja vodne užitke skozi vse leto.

Paphos sicer sodi med najbolj priljubljena letovišča Južnega Cipra, saj so hotelski kompleksi od letališča oddaljeni vsega slabe pol ure, ob tem pa mesto nudi popolno kombinacijo sprostitve, zabave in raziskovanja. Med slovenskimi gosti je najbolj priljubljen in najbolje ocenjen hotel Theo Sunset Bay Hotel 3/4* , ki ga sestavljajo glavna stavba in depandanse, ki so v celoti prenovljene. Od najbližje kamnite plaže je oddaljen približno 150 metrov, ljubitelji peščenih plaž pa se lahko zapeljete do 10 minut oddaljene plaže Coral Bay . Tudi tu sicer najdete kopico hotelov, med najbolj priljubljenimi pa je Coral Beach Hotel & Resort 5* , prestižni hotel z bogato ponudbo za pestre počitnice. Izjemno dober vtis pri naših počitnikarjih vselej pusti tudi hotel Louis Ledra Beach 4* , ki slovi po odlični hrani ter kakovostni storitvi, obdaja pa ga čudovita peščena plaža, zato je kot nalašč za družine.

Uživanje na plaži ali ob bazenu lahko dopolnite s čudovitimi sprehodi ob morju. Skrbno urejene sprehajalne poti namreč vodijo od večine hotelov vse do središča mesta Paphos, kjer si vsekakor splača ogledati grad Paphos Castle, se sprehoditi po ličnih trgovinicah in se okrepčati v kateri od lokalnih restavracij. Brez skrbi, cene tu niso pretirane: za kosilo ali večerjo boste odšteli med 15 in 25 evrov na osebo. Paphos se lahko pohvali tudi s številnimi muzeji ter bogatimi arheološkimi najdišči. Arheološki park Kato Paphos denimo ponuja štiri velike in dovršene rimske vile: Dionizovo, Aionovo, Tezejevo in Orfejevo hišo, vse z odlično ohranjenimi mozaičnimi tlemi. Prava arheološka dragocenost je Grobnica kraljev, čeprav tu niso pokopani kralji, temveč premožni meščani. V bližnjem mestecu Phassouri se nahaja ena najbolj znamenitih turističnih točk Cipra - Petra tou Romiou oziroma Afroditina skala, iz morske pene ob kateri naj bi se rodila mitološka boginja lepote in ljubezni Afrodita ter pozneje tu dnevno izvajala svoj ritual kopanja in s tem ohranjala svojo lepoto ter mladosten videz.

V Limassol po pristno vzdušje, v Ayia Napo po zabavo

Odlične namestitve ponuja tudi izjemno priljubljeno letovišče Limassol na skrajnem jugu Južnega Cipra. Gre za drugo največje mesto na otoku z najbolj raznoliko ponudbo, ki lahko zajame najširše okuse popotnikov ali turistov na Cipru. Vsekakor se splača odpraviti na sprehod do starega pristanišča, zvečer pa se pomešati med druge turiste in domačine na živahnih ulicah ter si na terasi kakšne gostilnice privoščiti kozarec odličnega lokalnega vina. V Limassolu se vsekakor splača obiskati grad Kolossi, Agios Ermogenis in Kourion, ostanke pomembne mestne države iz časa stare Grčije, ki jo je najprej poškodoval potres, nato so ga uničili še Arabci. Ostale so ruševine gledališča, rimskega foruma, mozaikov, zgodnjekrščanske bazilike, kopališča in hiše gladiatorjev.