JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Ljubljana, 26. 01. 2026 00.15 pred 21 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
JYSK

Top Employers Institute, svetovna avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja s človeškimi viri, je JYSK-u podelil certifikat Top Employer Europe 2026.

Že na začetku leta 2026 lahko JYSK praznuje velik uspeh, pridobitev certifikata Top Employer Europe, ki je bil podeljen na podlagi uspešne udeležbe in certificiranja v 14 državah. "Zelo smo ponosni, da je bilo toliko JYSK držav certificiranih kot Top Employer. Ta certifikacija nam zagotavlja dragocene podatke in vpoglede, s katerimi lahko še naprej izboljšujemo in zagotavljamo najboljše kadrovske prakse v celotni organizaciji," je povedal Jan Verhoek, izvršni podpredsednik za kadrovsko področje pri JYSK-u.

JYSK

Vse JYSK države, certificirane kot Top Employer, so v primerjavi z lanskim letom izboljšale svoje rezultateSkupno povprečje skupine JYSK se je zvišalo na 77,21 %, s 72,69 % v letu 2025.

Top Employers Institute certificira organizacije na podlagi obsežne raziskave najboljših kadrovskih praks. Postopek certificiranja zajema številna področja, kot so poslovna in kadrovska strategija, vodenje, delovno okolje, razvoj talentov, učenje, raznolikost in vključenost, dobro počutje zaposlenih, pridobivanje talentov ter uspešnost. Rezultate preverja neodvisni revizor, podjetja pa so ocenjena v primerjavi z globalnimi standardi.

JYSK

Močna rast rezultatov JYSK Slovenije, ki potrjuje odličnost na ključnih področjih

V primerjavi z lanskim letom je JYSK Slovenija dosegel rast skupnega rezultata za 8,14 %, kar potrjuje nenehno izboljševanje dela z zaposlenimi. Najvišje ocenjeni področji sta bili Business Strategy in Leadership, kar odraža močno povezanost poslovne strategije z razvojem ljudi ter jasen poudarek na kakovostnem vodenju.

V posameznih kategorijah so izstopali naslednji rezultati:

- Leadership: 100 %

- Employer Branding: 100 %

- Talent Acquisition: 98,4 %

- Performance: 96,36 %

Ti rezultati potrjujejo zavezanost JYSK-a v Sloveniji k razvoju vodij, privabljanju in razvoju talentov ter ustvarjanju spodbudnega delovnega okolja.

JYSK

Poudarek na ljudeh in kulturi v regiji

Ob tej priložnosti je spregovorila tudi Jadranka Čulo Petrovčić, HR managerica za JYSK Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Bosno in Hercegovino: "Certifikat Top Employer Europe je veliko priznanje celotni organizaciji, predvsem pa našim zaposlenim. Za temi rezultati stojijo ljudje – njihova zavzetost, energija in pripravljenost na razvoj. Ponosni smo na kulturo, ki temelji na zaupanju, odprti komunikaciji in stalnem učenju. Kontinuirano vlagamo v razvoj vodij, izobraževanja in dobrobit zaposlenih, saj verjamemo, da so zadovoljni in motivirani sodelavci temelj dolgoročnega uspeha JYSK-a."

JYSK si tudi v Sloveniji nenehno prizadeva ustvarjati navdihujoče in vključujoče delovno okolje. Velik poudarek namenja internemu razvoju, ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem ter programom, ki spodbujajo dobro počutje zaposlenih. S tem podjetje sistematično gradi kulturo, v kateri se zaposleni počutijo cenjene, slišane in motivirane.

JYSK

O certifikatu Top Employer

Certifikat Top Employer podeljuje Top Employers Institute organizacijam, ki so zavezane stalnemu izboljševanju kadrovskih praks. Podjetja opravijo obsežno raziskavo HR Best Practices Survey, ki zajema ključna področja upravljanja človeških virov. Rezultati so primerjani na globalni ravni ter podjetjem omogočajo jasen vpogled v njihove prednosti in priložnosti za nadaljnji razvoj.

Top Employers Institute je od ustanovitve leta 2005 certificiral več kot 2.300 organizacij v več kot 120 državah, ki skupaj pozitivno vplivajo na življenja več kot 12 milijonov zaposlenih po vsem svetu.


Naročnik oglasne vsebine je JYSK Slovenija.

jysk slovenija certifikat top employer
