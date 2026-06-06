K boljšemu duševnemu zdravju prispeva že 10.000 korakov na dan

Raziskave kažejo, da se vsak tretji prebivalec Slovenije vsaj enkrat v življenju sooči z depresivno ali anksiozno motnjo. Strokovnjaki poudarjajo, da je telesna aktivnost eden najučinkovitejših načinov za krepitev duševnega zdravja: zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in krepi odpornost. Naš novinarski kolega Marko Gregorc, sicer srečno poročen očka treh otrok, pa pravi, da je prav zaradi teka preprosto boljši človek.