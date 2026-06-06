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Slovenija

K boljšemu duševnemu zdravju prispeva že 10.000 korakov na dan

Ljubljana, 06. 06. 2026 07.00 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
tek

Raziskave kažejo, da se vsak tretji prebivalec Slovenije vsaj enkrat v življenju sooči z depresivno ali anksiozno motnjo. Strokovnjaki poudarjajo, da je telesna aktivnost eden najučinkovitejših načinov za krepitev duševnega zdravja: zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in krepi odpornost. Naš novinarski kolega Marko Gregorc, sicer srečno poročen očka treh otrok, pa pravi, da je prav zaradi teka preprosto boljši človek.

Več kot igra
duševno zdravje depresija anksioznost telesna aktivnost šport

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Tomvojo
06. 06. 2026 13.10
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