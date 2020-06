K dogovoru, da na dogodkih ne uporabljajo plastičnega pribora, pristopilo že 48 občin

K sporazumu o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah je doslej pristopilo 48 občin. "Prizadevanje za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko je poziv k ukrepanju, da se združimo v boju proti enemu od velikih okoljskih izzivov našega časa," je ob podelitvi plaket poudarila Tanja Bolte z okoljskega ministrstva.

Skupnost občin Slovenije ter ministrstvo za okolje in prostor sta plakete občinam podelila danes v sklopu redne letne skupščine skupnosti. Skupnost občin Slovenije je na svoji spletni strani tudi objavila seznam občin, ki so pristopile k dogovoru, in ga redno posodablja, so sporočili iz ministrstva za okolje.

Skupnost občin Slovenije je z ministrstvom za okolje novembra lani podpisala sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K prostovoljnemu dogovoru lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer ne nudi plastičnega pribora – plastičnih slamic, krožnikov, lončkov ali jedilnega pribora.

"Skupnost občin Slovenije in vsaka posamična občina, ki je pristopila k podpisu sporazuma, se zavedajo problematike vztrajnega porasta nastajanja plastičnih odpadkov, odlaganja plastičnih odpadkov v okolje in negativnega vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo,"je poudarila Boltetova. "Vsak izmed nas je povabljen k razmisleku, kako spremeniti svoje vsakdanje navade, da bi zmanjšali težko breme onesnaževanja s plastiko za okolje, prostoživeče živalske in rastlinske vrste – in svoje lastno zdravje," je dodala.