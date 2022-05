K eseju prijavljenih več kot 6300 dijakov

NPZ bo potekalo od 4. do 10. maja na vseh osnovnih šolah. V sredo bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom iz italijanščine in madžarščine, v petek pa iz matematike. V torek, 10. maja, bodo šestošolci pisali preizkus znanja iz tujega jezika (angleščina, nemščina). Istega dne bodo devetošolci pisali preizkus znanja tretjega predmeta (geografija, kemija, tehnika in tehnologija, prvi tuj jezik).

Državni izpitni center bo 31. maja omogočil učencem 9. razreda in njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisov dosežkov preko spletnega portala, 7. junija pa učencem 6. razreda in njihovim staršem. Učenci in starši lahko v šoli uveljavijo možnost poizvedbe, če menijo, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni, in sicer je prvi dan poizvedbe navedeni dan dostopa do ovrednotenih preizkusov, so navedli na Državnem izpitnem centru.

10. junija bodo za učence 9. razreda objavljene dodatne informacije z grafičnimi prikazi, za učence 6. razreda pa 16. junija. Starše vabijo, da si ogledajo dosežke svojih otrok, saj podatki prikazujejo, katera znanja so osvojili bolje in katera slabše. Do tega bodo lahko dostopali na spletni strani z EMŠO številko učenca in njegovo šifro, ki jo bodo prejeli v šoli.

Dosežki so dodatna informacija o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in v državnem merilu. Dosežki bodo koristna informacija tudi šoli, da bodo lahko učenci skupaj z učitelji pri testiranih predmetih ovrednotili svoje znanje. Analiza bo tudi pokazala, pri katerih nalogah so bili učenci še posebej uspešni oziroma katerim vsebinam in učnim ciljem bi bilo treba posvečati še dodatno pozornost, so zapisali v sporočilu za javnost na centru.