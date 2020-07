K izstopu iz vlade Pivčevo poziva že tretji pokrajinski odbor

Kot smo smo že poročali, sta nezaupnico Pivčevi zaradi neuresničevanja strankinega programa in odpiranja ideoloških tem s strani vodilne koalicijske partnerice in predsednika vlade Janeza Janše že izrekla pokrajinska odbora stranke v Ljubljani in Celju. Kljub temu pa vsaj trije pokrajinski odbori vodstvo stranke podpirajo.

Da so razmere v stranki napete in da se vodstvo sooča z uporom članstva v številnih pokrajinskih in lokalnih odborih pa kaže tudi današnje zasedanje Pokrajinskega odbora – Desus za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje v Novem mestu, ki se ga je udeležila večina predsednikov občinskih odborov stranke.

Na sestanku so soglašali, da se v vladni koaliciji njihov program ne izvaja oziroma se odlaga in opravičuje z epidemijo."Zato članstvo na terenu zahteva od nas, da takoj zapustimo vladno koalicijo," so bili jasni v sporočilu za javnost.

Po njihovem mnenju Slovenija še nikoli ni bila tako razdvojena kot je danes. "Ker je v članstvu stranke tudi več vojnih veteranov, zahtevamo, da se nas vabi na državne proslave. Prav tako si želimo živeti v EU, kamor smo vstopili, in ne v Višegrajski skupini." V pokrajinskem odboru za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje pričakujejo čimprejšen sklic svet stranke. Izvršni odbor stranke naj bi se sicer sestal še ta mesec in razpravljal razmerah v stranki.

Pivčeva je sicer že ob izglasovanju nezaupnice v ljubljanskem odboru povedala, da je zadeva skrbno zrežirana in vnaprej načrtovana. Del stranke, ki ostaja zvest predsednici je tudi prepričan, da gre le za mnenje manjšine v stranki ter da rušenje Pivčeve nima možnosti za uspeh ob glasovanju na svetu stranke.