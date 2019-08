K nam prihaja nov trend stanovanj

Za Slovence je danes eno izmed meril pri izbiri stanovanja, da je dom opremljen z balkonom, ki posebno stanovalcem v mestih nudi vsaj malo zasebnega prostora na odprtem. Vendar je v tujini že mogoče opaziti, da se precej novih stanovanj gradi brez balkona. Tipičen Slovenec bi se verjetno vprašal, zakaj bi se mu kdo želel odreči. Vendar pri vseh prednostih, ki jih takšno stanovanje prinaša, še enkrat premislite, preden si kot eno ključnih meril postavite vključenost balkona.

1. Privarčujte Stanovanja z balkonom so dražja, to je dejstvo. Celotna površina stanovanja je sestavljena iz velikosti bivalnih površin in dodatno balkona, zaradi česar vključenost tega povečuje njegovo ceno. Sploh če si želimo večjega, kjer bi imeli dovolj prostora za sprostitev na odprtem ali druženje. Če se odpovemo balkonu, si z enakim proračunom v zameno lahko privoščimo večjo površino bivalnih prostorov, ki so pri vsakodnevnem življenju neprecenljivi, morda celo dodatno sobo ali kabinet. Prav tako bistveno prihranimo zaradi preprečevanja stroškov, ki bi jih imeli z vzdrževanjem balkona. 2. Več svetlobe Si res želite imeti majhno stanovanje, zato da lahko pred sosedi pokažete balkon? Omejen prostor v takšnih domovih je pogosto zasilno nadomeščen z dodatnim prostorom na balkonu. Shranjevanje stvari na njem pa onemogoča pritok naravne svetlobe, če je ta zastekljen, pa si stanovanje le še bolj zatemnimo ter navsezadnje spremenimo zunanjo podobo celotnega večstanovanjskega objekta. Če nimamo balkona, s čimer odstranimo vse motilce naravnega osvetljevanja, dobimo svetlejši dom. Tako tudi dosežemo večji izgled celotnega prostora.

3. Moderen izgled Več svetlobe omogočajo tudi široka okna, ki so boljša zamenjava na mestu balkona. Steklene površine naredijo bolj moderno ne le notranjost stanovanja, ampak so privlačna tudi za okolico. Poleg estetskega pa imajo stanovanja z več okni tudi praktično vrednost. Zaradi dobre izolativnosti stekla lahko privarčujemo pri mesečnih stroških vzdrževanja optimalne temperature stanovanja, hkrati pa vas zavarujejo pred vdorom hrupa iz okolice, zaradi česar so še posebej primerna za mestna okolja. 4. Več zasebnosti Balkoni so povsem na odprtem, če niso zastekljeni, zato smo nehote na očeh sosedov in okolice. Brezbalkonska stanovanja nam tako omogočajo popolno zasebnost, ki je marsikomu nujna za prijetno življenje. Če želite biti na prostem, pri izbiri stanovanja bolj kot na pomen balkona glejte na prisotnost parkov in zelenih površin v neposredni okolici stanovanja. Moderna stanovanja v Ljubljani Vseh teh prednosti stanovanj ”brez balkonov” bodo že kmalu deležni prebivalci dveh stanovanjskih stolpnic PECA v Ljubljani. 100 stanovanj bo na vselitev pripravljenih naslednje poletje.

