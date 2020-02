K Pahorju danes Krivec in Golubović

Posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti bodo potekala še v sredo in četrtek. Iz Pahorjevega urada so sporočili, da se bodo v pogovoru dotaknili postopkov, ki sledijo premierjevemu odstopu in nekaterim drugim odprtim postopkom v tem obdobju.

Po Šarčevem odstopu so že stekli pogovori o morebitnem oblikovanju nove vlade, ni pa še jasno, ali bo komu tudi uspelo sestaviti vlado. V LMŠ, SD in Levici so se zavzeli za predčasne volitve, priprave nanje pa so začeli tudi v NSi, SDS in DeSUS, kjer pa pogovorov o morebitni novi koaliciji ne zavračajo. Tudi v SMC in SNS so pripravljeni na pogovore o novi koaliciji.

Stranka SAB pa je v ponedeljek vsem parlamentarnim strankam z izjemo SDS poslala vabilo k razmisleku o oblikovanju nove, projektne vladne koalicije, ki bi volitve zamaknila za toliko časa, da bi uspeli sprejeti spremembe volilne zakonodaje in morda nekatere nujne zakone.