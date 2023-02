Dodatek sodnikov in tožilcev: vloženih več opozicijskih dopolnil

Po zakonskem predlogu vlade bodo pravosodni funkcionarji od 1. januarja do uveljavitve reforme plačnega sistema v javnem sektorju, vendar najdlje do konca leta 2023, prejemali mesečni dodatek v višini 600 evrov bruto. Višina dodatka ne bo odvisna niti od osnovne plače niti od specifike opravljanja posamezne funkcije, ampak bo izplačana v enaki višini vsem upravičencem.

Po ocenah ministrstva za pravosodje bo ta dodatek prejemalo 1093 sodnikov in tožilcev, finančni učinek začasnega ukrepa pa je na letni ravni ocenjen na 9,1 milijona evrov.

Po dopolnilu, ki so ga vložili v SDS, pa bi do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema in odprave nesorazmerij v plačah dodatek v višini 600 evrov bruto mesečno prejeli vsi funkcionarji in javni uslužbenci vseh plačnih skupin in podskupin. Tako želijo odpraviti kršitev načela enake obravnave funkcionarjev znotraj različnih vej oblasti in kršitev načela enake obravnave javnih uslužbencev znotraj sistema plač v javnem sektorju.

Medtem v NSi menijo, da so sodniki in tožilci funkcionarji, ki uživajo visoko raven stabilnosti in predvidljivosti svojih osebnih dohodkov. V NSi razumejo, da je treba v celoviti reformi prilagoditi tudi njihove plače. Vendar urejanje njihovega položaja nikakor ne more biti tako nujno, da bi bilo treba predlog zakona, ki določa dodatek posebej zanje, sprejemati po nujnem postopku v nekaj dneh, so zapisali v dopolnilu.