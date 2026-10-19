K referendumskim izidom bodo prišteli še glasove iz tujine

Volivke in volivci so v nedeljo, 11. oktobra, na zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa so se izrekali o ukinitvi rtv-prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici tujcev.
Najbolj prepričljivo so volivci podprli pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom, za jih je po zadnjih neuradnih podatkih, objavljenih na spletni strani Državne volilne komisije (DVK), glasovalo dobrih 60 odstotkov. Z dobrimi 55 odstotki glasov so podprli tudi nedavno že uzakonjeno ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
Po drugi strani pa se je večina izrekla proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, kjer je proti glasovalo nekaj čez 51 odstotkov volivcev, izpolnjen pa je bil tudi potreben kvorum, in sicer petina volilnih upravičencev. Prav tako se je več volivcev izreklo proti kot za ukinitev rtv-prispevka, kjer je bil izid najtesnejši, in sicer je bilo proti 1354 glasov več kot za.
Izidom bodo danes okrajne volilne komisije prištele še glasove po pošti iz tujine, DVK pa izide glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pa bo ugotovilo število volivcev, vpisanih v evidenco volilne pravice na dan glasovanja na referendumih, ki je podlaga za določitev kvoruma.
Iz SDS je bilo sicer po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS in predsednik vlade Janez Janša pa je na omrežju X napovedal, da bodo morebiti sledili tudi predlogi "za krivdno razrešitev DVK". Po njegovih navedbah ni izključena niti kakšna kazenska ovadba.
Predsednik in večina članov DVK ter njihovi namestniki so v odzivu zapisali, da zadnje javne izjave in očitki na račun DVK odpirajo vprašanje spoštovanja neodvisnosti organov, ki skrbijo za zakonito in nepristransko izvedbo volitev in referendumov. V opoziciji v kritikah dela volilnih organov vidijo zlasti iskanje izgovorov za poraz in nezadovoljstvo z rezultatom referendumov.
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