K referendumskim izidom bodo prišteli še glasove iz tujine

Volivke in volivci so v nedeljo, 11. oktobra, na zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa so se izrekali o ukinitvi rtv-prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici tujcev. Najbolj prepričljivo so volivci podprli pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom, za jih je po zadnjih neuradnih podatkih, objavljenih na spletni strani Državne volilne komisije (DVK), glasovalo dobrih 60 odstotkov. Z dobrimi 55 odstotki glasov so podprli tudi nedavno že uzakonjeno ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.

Glasovanje na referendumu FOTO: Luka Kotnik

Po drugi strani pa se je večina izrekla proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, kjer je proti glasovalo nekaj čez 51 odstotkov volivcev, izpolnjen pa je bil tudi potreben kvorum, in sicer petina volilnih upravičencev. Prav tako se je več volivcev izreklo proti kot za ukinitev rtv-prispevka, kjer je bil izid najtesnejši, in sicer je bilo proti 1354 glasov več kot za. Izidom bodo danes okrajne volilne komisije prištele še glasove po pošti iz tujine, DVK pa izide glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pa bo ugotovilo število volivcev, vpisanih v evidenco volilne pravice na dan glasovanja na referendumih, ki je podlaga za določitev kvoruma.