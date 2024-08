Rešil ga je protistrup v UKC Ljubljana, a zakaj ga niso odpeljali s helikopterjem?

"Morda je v prihodnosti smiselno to tudi razširiti, ali pa morda izboljšati sistem. V tem primeru je gospod točno vedel, kje je ta protistrup, je pa dejstvo, da ga pri nas ni bilo," še pravi Hohnec.

V urgentnem centru Maribor imajo protistrup za ugriz gada in modrasa, ki pri nas živita v naravi, protistrupe za najbolj strupene, eksotične kače, pa hranijo v ljubljanskem kliničnem centru, po besedah Hohneca jih imajo tudi posamezni profesionalni gojitelji.

"Mi smo bili zelo hitri, sam transport z rešilcem – vožnja je trajala manj kot eno uro. Policija nam je pomagala s prometom, je šlo zelo tekoče," pravi Andrej Hohnec , zdravnik, ki je vodjo terarija prvi oskrbel in ki se je tudi odločil, da bodo bolnika v ljubljanski center za toksikologijo prepeljali po cesti, ne pa s helikopterjem. Zakaj taka odločitev?

Še vedno ni znano, kaj točno se je v ponedeljek zgodilo, da je vodjo mariborskega akvarija in terarija med delom ugriznila strupena stepska klopotača. Je pa imel Branko Kolar kar nekaj sreče v nesreči, saj je že v domači oskrbi, v ponedeljek pa se bo najverjetneje že vrnil na delo. Pri tem je bilo odločilno, da je zdravnikom takoj povedal, katera kača ga je ugriznila ter da je zelo hitro prejel ustrezen protistrup.

Protistrupi za eksotične kače so izredno dragi, pojasnjuje vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo Milan Brvar. "Ena viala stane od 1500 do 1800 evrov, bolnik jih dobi 10 ali 20 na dan, zdravljenje pa lahko traja tudi več dni. V tem primeru bi morali na hitro uvoziti dodatne stekleničke protistrupa iz tujine, poleg tega imajo te protistrupi kratkotrajen rok uporabe," je pojasnil.

In ker so ugrizi eksotičnih kač redki, pogosto zastarajo. Zato so tudi drugod po Evropi ti protistrupu shranjeni na enem mestu.