Kacin: Če Poklukar ne bo poskrbel za cepljenje, bodo posledice veliko večje

Kacin je dejal, da o tem, kaj misli storiti Poklukar, bi morali vprašati predsednika vlade. "Jaz pa lahko samo rečem, da tega očbutka, da bi to predlagal, to zahteval, niti da ramišlja o odstopu, nisem dobil." Dodal je, da zdravstvena stroka vidi samo problem v bolnišnicah, toda "nekateri drugi pa vidimo problem še kje drugje" . Ključna težava v tem trenutku je cepljenje, je poudaril.

Ali drži, da je minister za zdravje Janez Poklukar predlagal popolno zaprtje države in da je to pogojeval s svojim odstopom? Čeprav strokovna skupina, vsaj v uradnem zapisniku torkovega sestanka, zaprtja ni predlagala, je pa Mateja Logar dejala, da bi to bil primeren ukrep.

Danes je skrajni rok, da se ti ukrepi pripravijo in uskladijo, je pojasnil Kacin. "In potem se bodo posamezni ukrepi sprejemali, če bodo dovolj usklajeni in če bodo dovolj celoviti."

Kakšne ukrepe bo sprejela vlada za zajezitev širjenja novega koronavirusa? V oddaji 24UR ZVEČER je nacionalni koordinator za cepljenje proti covidu-19 Jelko Kacin pojasnil, da bo vlada razpravljala o ukrepih, ki bodo dovolj usklajeni, da bodo zreli za sprejem. "Zato je vlada opravila celovito razpravo o tem, kaj nas čaka, kje so ključni problemi in na kakšen način je mogoče določene probleme naslavljati."

Toda, kako globok je razkol v vladi glede zaprtja države? Epidemija je na vrhuncu, pristojni pa se medsebojno obtožujejo. "Nesprejemljivo in nespodobno je, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države, ljudje pa ure čakajo na cepljenje," je dejal Kacin. Minister Poklukar, ki se zadnje čase očitno izogiba javnim nastopom, pa mu je na družbenem odgovorju odgovoril, da so vaše izjave "nespoštljive do zaposlenih v zdravstvu, ki v teh dneh izvajajo enormne napore".

Kacin je odgovoril, da tega ne more komentirati. Izpostavil je, da je bilo včeraj v register vpisanih 10.000 cepljenj, od tega je bilo 7000 tretjeg aodmerka, 2000 drugega in samo 1000 prvega odmerka. "Dokler bomo mi cepili tisoč ljudi na dan nam noben lockdown ne pomaga. Virus bo poiskal vse, ki niso cepljenji in vsi, ki niso cepljeni se bodo zelo verjetno v večjem deležu s težkim potekom pojavili v bolnišnicah. Trenutna rešitev je, da cepimo čimveč ljudi."

Dejal je, da se mora država organizirati tako, da bomo cepili cel dan, v soboto in tudi v nedeljo. Vse to pa je v pristojnosti ministra Poklukarja, je dodal. "On namreč vodi resor, vodi tako sekundarno raven, se pravi bolnišnice, pa tudi primarno raven. Zato skupaj, tako župani kot tudi zdravstveni domovi na lokalni ravni, v tem trenutku ne morejo imeti bolj nujne akcije kot je pravočasno cepljenje."

Toda koordinator za cepljenje je prav Kacin. Se pravi, če se pri cepljenju zatika, je to tudi njegova odgovornost. Kacin je pojasnil, da je Pokular minister, sam pa je koordinator za logisitčni del cepljenja in njegova naloga je bila, da zgotovi dovolj cepiv. Če pa cepilni centri ne naročajo cepiv in teh primanjkuje "je nekaj narobe s koordinacijo dela zdravstvenih domov" in vse to je v pristojnosti ministra za zdravje.

Govora je bilo tudi o morebitni razlagistvi epidemije, toda Kacin je pojasnil, da s tem ne bi dosegli nič. "Noben se več potem ne bi cepil. Bi pa seveda imeli mnoge materialne posledice. Potrebni so življenjski ukrepi, ki v tem trenutku nadomestijo to kar se do tega trenutka ni zgodilo. Zaradi velikega števila obolelih, zaradi velikega števila novih bolnikov na covid oddlekih in intezivni negi je tudi veliko tistih, ki so do zdaj odlašali s cepljenjem, vendarle so se kasneje soočili z realnostjo."

Ponovno je poudaril, da nas bo samo cepljenje rešilo. "In če minister ne bo poskrbel kar je na njegovem dvorišču, kar je v njegovi pristojnosti, bomo mi kot družba imeli veliko večje posledice in seveda se bomo s tem soočali še dolgo."