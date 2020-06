Kacin nad Gantarja, slednji mu vrača: 'Kacin se je v zadnjih mesecih veliko naučil o zdravstvu'

Kot drug razlog je Kacin navedel " premalo domišljen nastop ministra za zdravje dr. Tomaža Gantarja o možnem slovenskem odzivu na razmere na Hrvaškem" , ob tem pa dodal, da so zaradi tega nastopa včeraj in danes pregorevali telefoni na ministrstvu za zunanje zadeve. " Ljudje so zahtevali pojasnila, kaj je res in kdaj se bo kaj zgodilo," s tem pa namigoval na Gantarjev nastop v oddaji 24UR ZVEČER.

V oddaji je minister med drugim dejal, da Hrvaška postaja epidemiološko nevarna država. Kljub temu, da so na NIJZ pojasnili, da kljub porastu okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh Hrvaška še vedno ostaja varna država, je Gantar v oddaji državljane opozoril, da se lahko zgodi, da ob povratku v državo naletijo na karanteno, če ne bodo spremljali obvestil: " Glede na to, da se Hrvaška giblje v nevarnem območju, je ta nevarnost realna . "

Strasti sta danes mirila tako Kacin kot tudi predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ, Mario Fafangel . Kacin z zgovorno oznako ministrovega nastopa kot "premalo domišljenega", Fafangel pa z zagotavljanjem, da epidemiologi ne govorijo o zapiranju mej, le o 14-dnevni karanteni, pa še to le v primeru, ko se posameznik vrne iz države iz rdečega seznama. Poleg tega je dejal, da ne moremo govoriti o drugem valu, Kacin pa je izpostavil, da so novi primeri " pridelek čez cel vikend, ko testiramo manj, zato upamo, da se bo jutri številka zmanjšala" .

Pomenljiv pa je tudi odziv Gantarja na današnji nastop vladnega govorca. Minister je na Twitterju namreč zapisal: "Kacin se je v zadnjih mesecih veliko naučil o zdravstvu ... Čestitam!"

’Premalo domišljen nastop’ ministra opazili tuji mediji

Gantarjeve besede so odmevale tudi na Hrvaškem, zato je novinar o tem povprašal tudi njihovega premierja Andreja Plenkovića, ki je dejal, da je prepričan, da bodo vse novookužene osebe imeli pod nadzorom, pa tudi, da bodo zagotovili običajno gibanje slovenskih državljanov na Hrvaškem in hrvaških v Sloveniji. Dodal je, da so medsebojno odprte meje v interesu obeh držav in izpostavil, da so slovenski turisti verjetno med najštevilčnejšimi na Hrvaškem.

O njegovih besedah so pisali tudi v avstrijskem Kleinen Zeitung, kjer so očitno razumeli, da Slovenija že razmišlja o zaprtju meje za Hrvate.