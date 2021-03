Kacin po krivem obtožil slovenske olimpijce, da so preskakovali vrsto pri cepljenju

Komu so cepiva Astrezenece niso namenjena? "Vsekakor ne tistim, ki še niso na vrsti," je dejal koordinator cepljenja Jelko Kacin in ob tem navedel tudi primer. "Zdi se mi nedopustno, da so v Mariboru cepili člane olimpijske reprezentance, ki odhaja na Japonsko šele poleti. To je nedopustno in to je zloraba,"je trdil Kacin in dodal, da bi se moral predsednik Olimpijskega komiteja opravičiti za vse pritiske, ki jih "zganjajo na lokalni ravni".

Nimam se za kaj opravičevati, pa je bil jasen Bogdan Gabrovec. "Morda bi se morala opravičiti vlada ali še kdo, da odnos do športa, športnikov in olimpijcev jemlje na tak način." Nobeden od članov slovenske olimpijske reprezentance se namreč še ni cepil, kaj šele mimo vrste. Je pa res, da je olimpijski komite na ministrstvo za zdravje že januarja naslovil predlog za cepljenje olimpijcev, na očitke odgovarja Gabrovec. "Olimpijski komite ni mimo meril strategije cepljenja v Sloveniji naredil niti pol koraka, da bi zaobšel to strategijo."

Da proti covidu-19 do zdaj niso cepili še nobenega slovenskega olimpijca, so potrdili tudi v Zdravstvenem domu Maribor. "Nisem seznanjen, da bi mi kogarkoli iz olimpijske reprezentance cepili," je bil jasen direktor ZD Maribor Jernej Završnik.