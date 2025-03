Domnevni vodja slovenske celice kavaškega klana dobil bistveno nižjo kazen

Klemen Kadivec je bil na okrožnem sodišču obsojen na enotno kazen šest let in pet mesecev zapora, Bojan Stanojević pa na štiri leta in devet mesecev. Po poročanju Dnevnika so Kadivcu in Stanojeviću znižali kazni na račun tega, da je prvostopenjsko sodišče menilo, da sta obsojena v primeru Danijela Božića ravnala na grozovit način, višje sodišče se s tem ni strinjalo, Kadivcu pa ni preklicalo pogojne kazni. Medtem pa je sledilo odločitvi okrožnega sodišča, da za očitek tožilstva, da sta kriva tudi kaznivega dejanja hudodelskega združevanja, ni dokazov, poroča časnik. Sodišče je tudi potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je oba oprostilo nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.