Kadivec obsojen na 6 let in 5 mesecev, sodbe ni želel poslušati

Na koprskem okrožnem sodišču je potekalo nadaljevanje sojenja Draganu Čikojeviću, Bojanu Stanojeviću in Klemnu Kadvicu za ugrabitev kasneje umorjenega Danijela Božića. Za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Kadivca je sodišče izreklo enotno kazen šest let in pet mesecev zapora, Stanojeviću pa štiri leta in devet mesecev.

Koprsko sodišče domnevnemu šefu slovenske podružnice Kavaškega klana Klemnu Kadivcu za ugrabitev Danijela Božića in poskus ugrabitve Žarka Tešanovića izreklo šest let in devet mesecev zaporne kazni. Kadivec sodbe po poročanju časnika Večer ni želel poslušati, zato so ga zastraženega odpeljali nazaj v ljubljanski pripor. Za obtožbo hudodelskega združevanja je sodnica v Kopru izrekla oprostilno sodbo.

icon-expand Klemen Kadivec FOTO: 24ur.com

Božića so ugrabili 15. novembra 2019 v Ankaranu, potem ko je pripeljal svojega prijatelja Žarka Tešanovića in z njim še Kadivca. Ko so prispeli tja, je Kadivec usmeril Božića proti drugemu avtomobilu, s katerim so se pripeljali Stanojević in še neugotovljeni sostorilci. S tem je osamil slepega Tešanovića, ki sta ga nato Kadivec in Stanojević fizično napadla. To so opazili mimoidoči in poklicali policijo, ki je napadalca prijela. Sostorilci so medtem odpeljali Božića na Okroglo pri Naklem, kjer živi Čikojević. Čez dva tedna so Božića našli umorjenega.