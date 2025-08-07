Svetli način
Slovenija

Kadre želijo v Policijo privabiti tudi z dnevi odprtih vrat akademije v Tacnu

Tacen, 07. 08. 2025 15.47 | Posodobljeno pred 33 minutami

STA
Ob pomanjkanju kadra si v policiji želijo, da bi se število študentov na višji policijski šoli povečalo. V ta namen so skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje pripravili dan odprtih vrat, na katerem so predstavili policijski poklic in šolanje, udeležencem so razkazali tudi Policijsko akademijo.

Tokratno predstavitev poklica, poteka šolanja ter možnosti kariernega razvoja in napredovanja, je Policijska akademija pripravila z Zavodom RS za zaposlovanje, da bi skupaj poiskali kandidate, ki jih je glede na demografske trende vsako leto vedno težje dobiti. Prizadevajo si tudi, da bi ta poklic čim bolj približali mladim in jih spodbudili k razmisleku o karieri v policiji ter tako rešili kadrovsko stisko.

Predstavitev se je začela s preletom policijskega helikopterja, pripravili pa so tudi ogled opreme in vozil različnih policijskih enot, kjer so lahko obiskovalci zastavili vprašanja zaposlenim policistom, tako prometnim, pravosodnim policistom in drugim oddelkom policije.

Za vpis v prvi letnik višje policijske šole imajo kapacitete za 300 kandidatov.
Za vpis v prvi letnik višje policijske šole imajo kapacitete za 300 kandidatov. FOTO: Aljoša Kravanja

Ravnatelj Višje policijske šole Ivan Celestina je prepričan, da bodo z dogodkom nagovorili dobre kandidate za bodoče policiste. Število vpisanih študentov je iz leta v leto podoben, večjih odstopanj ne zaznavajo. Za vpis v prvi letnik višje policijske šole imajo kapacitete za 300 kandidatov. Študij zajema štiri semestre, oziroma traja dve leti. Za vse, ki so zamudili spomladanski razpis, bo vpisni rok od 20. do 27. avgusta.

Presodijo tudi skladnosti tetovaž in opravijo varnostno preverjanje

Poklic policista je že dlje časa med poklici, ki jih na trgu dela zelo primanjkuje, je povedala generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc. "Med brezposelnimi tako rekoč nimamo oseb s poklicem policista, na drugi strani pa vsako leto beležimo več potreb po kandidatih za te poklice. Celo 500 vsako leto, potrebe pa se še povečujejo," je dejala.

Udeležence dneva odprtih vrat so med drugim zanimali pogoji za vpis, med katere spadajo tudi selekcijski intervju, psihološki in zdravniški pregled. Presodijo tudi skladnosti tetovaž in opravijo varnostno preverjanje. S preizkusom telesnih zmogljivosti fizično zmogljivost kandidatov preverijo tudi s preizkusi, kot je tek na 60 metrov in skok v daljino.

policija kadrovska stiska policijska akademija dan odprtih vrat zaposlovanje
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
07. 08. 2025 16.20
Mamljiv šiht ni kaj. Greš v garažno hišo red naredit pa se ti mularija meče pred avto pa selfije dela. Potem bežijo z skuteri pa skiroji, ti se pa za njimi voziš na distanci, ker če jih boš ustavil bo itak drama, za nameček te pa še romi malo nalomastijo...ti pa z zavezanimi rokami...
ODGOVORI
0 0
pzrc
07. 08. 2025 16.16
+1
Ne hvala. M5 na sliki
ODGOVORI
1 0
Artechh
07. 08. 2025 16.15
+2
Vedno več frajerjev. In takih ki se sami poškodujejo za odškodnine. Na drugi strani pa nobene avtoritete. Jah seveda. Še en poklic ki ste ga uničili
ODGOVORI
2 0
Bright1
07. 08. 2025 16.13
+1
Upam da se nihce ne prijavi.
ODGOVORI
1 0
Stojadina-sportiva
07. 08. 2025 16.14
Nič bat, se bodo pa filipinci 😅
ODGOVORI
0 0
Verus
07. 08. 2025 16.10
+1
V policiji ne bi smela delati tetovirana oseba, ločena oseba itd. To bi moral biti časten poklic najvišjih moralno-etičnih vrednot. Enako velja za politiko.
ODGOVORI
2 1
Stojadina-sportiva
07. 08. 2025 16.16
Za povrh pa še dobro plačo pa pooblastila kot se zagre. Za policijo...politika je itak brezupna.
ODGOVORI
0 0
bandit1
07. 08. 2025 16.04
+3
Ko ste imeli kadetnico in je na 10 razpisanih mest kandidiralo 5o kandidatov si lahko naredil selekcijo, sedaj pa na zavod za zaposlovanje, saj bo pa mogoče OK za policaja. Pa ni res. Sramoto ste naredili sami sebi in nam navadnim državljanom, kaj vse zaposlujete.
ODGOVORI
3 0
Artechh
07. 08. 2025 16.01
+2
Dokler se politika se spremeni in se morajo bati romov nau nič boljše
ODGOVORI
2 0
assassin911
07. 08. 2025 16.00
+4
Ko bo imela policija poblastila iz časiv milice lahko pričakujete nove kandidate. Dokler jih lahko občani pretepajo je vse brezveze.
ODGOVORI
4 0
