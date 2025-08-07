Kadre želijo v Policijo privabiti tudi z dnevi odprtih vrat akademije v Tacnu

- FOTO: Aljoša Kravanja
Tokratno predstavitev poklica, poteka šolanja ter možnosti kariernega razvoja in napredovanja, je Policijska akademija pripravila z Zavodom RS za zaposlovanje, da bi skupaj poiskali kandidate, ki jih je glede na demografske trende vsako leto vedno težje dobiti. Prizadevajo si tudi, da bi ta poklic čim bolj približali mladim in jih spodbudili k razmisleku o karieri v policiji ter tako rešili kadrovsko stisko.
Predstavitev se je začela s preletom policijskega helikopterja, pripravili pa so tudi ogled opreme in vozil različnih policijskih enot, kjer so lahko obiskovalci zastavili vprašanja zaposlenim policistom, tako prometnim, pravosodnim policistom in drugim oddelkom policije.
Ravnatelj Višje policijske šole Ivan Celestina je prepričan, da bodo z dogodkom nagovorili dobre kandidate za bodoče policiste. Število vpisanih študentov je iz leta v leto podoben, večjih odstopanj ne zaznavajo. Za vpis v prvi letnik višje policijske šole imajo kapacitete za 300 kandidatov. Študij zajema štiri semestre, oziroma traja dve leti. Za vse, ki so zamudili spomladanski razpis, bo vpisni rok od 20. do 27. avgusta.
Presodijo tudi skladnosti tetovaž in opravijo varnostno preverjanje
Poklic policista je že dlje časa med poklici, ki jih na trgu dela zelo primanjkuje, je povedala generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc. "Med brezposelnimi tako rekoč nimamo oseb s poklicem policista, na drugi strani pa vsako leto beležimo več potreb po kandidatih za te poklice. Celo 500 vsako leto, potrebe pa se še povečujejo," je dejala.
Udeležence dneva odprtih vrat so med drugim zanimali pogoji za vpis, med katere spadajo tudi selekcijski intervju, psihološki in zdravniški pregled. Presodijo tudi skladnosti tetovaž in opravijo varnostno preverjanje. S preizkusom telesnih zmogljivosti fizično zmogljivost kandidatov preverijo tudi s preizkusi, kot je tek na 60 metrov in skok v daljino.
