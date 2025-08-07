Kadre želijo v Policijo privabiti tudi z dnevi odprtih vrat akademije v Tacnu

Ob pomanjkanju kadra si v policiji želijo, da bi se število študentov na višji policijski šoli povečalo. V ta namen so skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje pripravili dan odprtih vrat, na katerem so predstavili policijski poklic in šolanje, udeležencem so razkazali tudi Policijsko akademijo.

Tokratno predstavitev poklica, poteka šolanja ter možnosti kariernega razvoja in napredovanja, je Policijska akademija pripravila z Zavodom RS za zaposlovanje, da bi skupaj poiskali kandidate, ki jih je glede na demografske trende vsako leto vedno težje dobiti. Prizadevajo si tudi, da bi ta poklic čim bolj približali mladim in jih spodbudili k razmisleku o karieri v policiji ter tako rešili kadrovsko stisko. Predstavitev se je začela s preletom policijskega helikopterja, pripravili pa so tudi ogled opreme in vozil različnih policijskih enot, kjer so lahko obiskovalci zastavili vprašanja zaposlenim policistom, tako prometnim, pravosodnim policistom in drugim oddelkom policije.

Za vpis v prvi letnik višje policijske šole imajo kapacitete za 300 kandidatov. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Ravnatelj Višje policijske šole Ivan Celestina je prepričan, da bodo z dogodkom nagovorili dobre kandidate za bodoče policiste. Število vpisanih študentov je iz leta v leto podoben, večjih odstopanj ne zaznavajo. Za vpis v prvi letnik višje policijske šole imajo kapacitete za 300 kandidatov. Študij zajema štiri semestre, oziroma traja dve leti. Za vse, ki so zamudili spomladanski razpis, bo vpisni rok od 20. do 27. avgusta.

Presodijo tudi skladnosti tetovaž in opravijo varnostno preverjanje