Kadrovska blokada in nesposobnost dogovora: kaj bo z varuhom in guvernerjem?

"V koaliciji niti en poslanec ni manjkal. V Svobodi so poslanci celo iz očetovskih dopustov prišli. V eni koalicijski stanki je kolegica z bolniške prišla na to glasovane. Videli pa smo, da za nekatere nepovezane poslance to očitno ni dovolj pomembno, da se zglasijo v DZ. Me je pa tudi razočarala NSi, ki ne da je zavrnila kandidatko. Celo proti so glasovali," je glasovalno matematiko opisal poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi .

"Sem neskončno razočarana. Sploh nad strankami, ki niso znale pojasniti, zakaj ta kandidatka ni dobra. Ampak so mi vedno v pogajanjih samo govorili: Bomo razmislili, pa ne moremo, pa gledamo drugo stranko, pa bomo videli, kaj bo ta stranka naredila," razočaranja po neuspešnem glasovanju ni skrivala predsednica države Nataša Pric Musar .

Padec Antona Ropa na glasovanju za novega guvernerja zaradi političnega merjenja mišic ključnih dveh državnikov. In v sredo enaka usoda še za predsedničino izbranko Dijano Možina Zupanc na drugi že mesece izpraznjeni funkciji zaradi očitno že predvolilnega merjenja mišic strank.

Toninovi krščanski demokrati zadeve danes niso želeli več komentirati. Predsednici pa so med vrsticami namignili, da se je v domači politiki treba naučiti šteti do 46 oziroma 60. "Naj se ta politika, ki je sedaj na oblasti, zaveda, da volitve bodo kmalu. Politika, ki morda misli, da bo prišla za njimi, naj se pa tudi zaveda, da verjetno ne bo čisto nič lažje, kot je danes," napoveduje Pirc Musarjeva, ki je posvarila vse domače politične akterje.

V petek pa bo padla odločitev, ali bo predsednica sploh še poskusila z nominacijo guvernerja v tem mandatu. Medtem ko so se vladajoči glede politično bolj usodnega kadrovanja dveh ustavnih sodnikov že poenotili. Namesto Špelce Mežnar in Marka Šorlija, ki se jima mandat izteče jeseni, podpirajo Nino Betetto in Primoža Gorkiča.

"Tako je. To je zaokrožilo tudi v javnosti in okoli teh samo se opredelili. Kot rečeno pa seveda potrebujemo tudi uradni predlog," je v ponedeljek pojasnjeval vodja poslancev SD Jani Prednik. "Ustavni sodniki so pred nami. Tu ni več šale," priznava Pirc Musarjeva.

Pri tem imajo svojo računico, ki je javno ne razkrivajo, tudi desne stranke. Pirc Musar pa napoveduje, da bodo pri ustavni kadrovski križanki poleg strokovnosti največ šteli še kriteriji svetovnonazorske usmerjenosti, spolne zastopanosti in pravne konservativnosti.