Kadrovska sestavljanka: komu katero ministrstvo?

Miro Cerar je z izstopom iz SMC pustil odprte možnosti, kdo bi lahko sedel na stolu predsednika državnega zbora. Ta naj bi po neuradnih informacijah pripadel trenutnemu vodji poslanske skupine SMC, Igorju Zorčiču, čeprav sam tega ni želel komentirati. Sicer pa naj bi si najverjetnejši novi mandatar Janez Janšaželel, da bi bodoči ministri njegove vlade na zaslišanja pred pristojne odbore sedli že v začetku naslednjega tedna.

Zato naj bi – po optimalnem scenariju – že ta teden postalo jasno, kdo bo zasedel kateri ministrski stolček. Še vedno sicer kar nekaj resorjev ostaja odprtih, v strankah so pri imenih zelo previdni.



Janševa ministrska ekipa ima trenutno – po prvem "pregledu" – samo eno ministrico, to je Aleksandra Pivec na kmetijskem resorju. Zato naj bi si v SMC želeli, da bi ministrstvi za pravosodje in izobraževanje pripadali ženskama. Prvo (pravosodno) bi lahko, po nekaterih informacijah, prevzela Lilijana Kozlovič, sicer nekdanja generalna sekretarka Cerarjeve vlade, trenutno pa direktorica Agencije za okolje in prostor.

Pri izobraževanju krožita dve imeni, in sicer bi lahko to ministrstvo prevzela nekdanja SMC-jeva poslanka Simona Kustec Lipicer, ki pa nam je danes dejala da trenutno te navedbe zanika; ter Mitja Slavinec, dekan fakultete za naravoslovje v Mariboru.

Prav tako po naših zanesljivih informacijah, notranjega ministrstva, ki spada pod kvoto SDS, ne bo prevzel poslanec Zvonko Černač.



Še nekaj pa je odprtih vprašanj pri ministrstvu za infrastrukturo in ministrstvu za delo, ki pripadata Novi Sloveniji. Ti naj bi se dokončno o kandidatih odločili v nekaj dneh.