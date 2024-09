Kadrovska stiska: v letu in pol odšlo 800 policistov

Opozorila predsednikov obeh policijskih sindikatov so zelo zaskrbljujoča. Policija se sooča z največjo kadrovsko stisko v svoji zgodovini, lahko povzamemo njune odgovore. Če aktualna oblast tega problema ne bo resno začela reševati, se lahko zgodi, da bo največji represivni organ v državi postal neoperativen.

"Imamo na terenu že nekatere policijske postaje podhranjene do te mere, da ne morejo zagotavljat sestavo niti običajnih patrulj," opozarja predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko. Predsednik Sindikata policistov Slovenije Adil Huselja pa: "Ne znam si predstavljati, da bi ministrstvo ali vrh Policije reklo, danes pa zapiramo policijsko postajo, ker ni ljudi. Tega ne moremo narediti. Ampak če ne bo ukrepov, lahko to nekega dne pričakujemo."

Od januarja lani do junija letos je Policijo zapustilo skoraj 800 policistov. Dobra polovica zaradi upokojitev, sledijo odpovedi. Za primerjavo: konec leta je Policija zaposlovala nekaj več kot 8150 oseb, od tega je policistov nekaj več kot 7000. In še ena primerjava: lani so policisti opravili več kot 400 tisoč nadur, leta 2022 krepko manj, 120 tisoč.

Odgovorni sicer kadrovsko stisko krpajo tudi z vpoklicem pomožnih policistov, kar le delno razbremenjuje delo kariernih policistov. "Izvedba postopkov, izdelava pisnih aktov, ne glede, ali gre za prekrške ali kazniva dejanja, je prepuščena policistu. Velikokrat je v patrulji tudi samo en policist, zato čisto vsi postopki, za kar je treba pisati, padejo nanj in je on odgovoren za njih," pojasni Huselja.

Eno bolj obremenjenih policijskih postaj v zadnjih tednih, Policijsko postajo Kočevje, je v letošnjem letu zapustilo 10 policistov. V ljubljanski upravi so zato tja premestili pet policistov od drugod.

In zaskrbljujoče, največja policijska uprava v državi ima le 73-odstotno zasedenost delovnih mest.

Lahko si zatiskamo oči, a hudo pomanjkanje kadrov zagotovo vpliva na varnost, pravita sogovornika. Zato so v Policijskem sindikatu pisali celo premierju, ki pa jim niti odgovoril ni. "Delati enako in pričakovati drugačne rezultate je norost. In to, kar trenutno gledamo s strani trenutne vlade, do varnostnega sistema v državi, do varnosti vseh državljanov, lahko ocenimo samo kot popolno politično norost," je kritičen Cvetko.

S Policije pisno sporočajo, da izvajajo številne aktivnosti, da bi pridobili nove kadre, da pa se zavedajo, da se kadrovskega manka ne da rešiti čez noč. Z notranjega ministrstva pa, da se z odlivi kadra srečujejo vsi delodajalci v Sloveniji.