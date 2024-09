Kadrovska stiska v policiji: ponujajo dobrih 1200 evrov bruto

Medtem ko vladni pogajalci in sindikati javnega sektorja sporočajo, da je predlog novega plačnega zakona skoraj povsem usklajen, oba policijska sindikata še naprej rožljata s stavko. Ob tem opozarjata na hudo kadrovsko stisko in vladi očitata, da z vpoklicem pomožnih policistov državljanom daje lažen občutek varnosti. Policija v svoje vrste vabi tudi državljane, ki bi na območju Ljubljane in Kočevja varovali državne objekte. Bi vi to počeli za dobrih 1200 evrov bruto?