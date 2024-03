Kadrovske čistke: kdo vse se je že razšel z Golobom?

Selitveni servis na Gregorčičevi dela naprej. Mesto vodje kabineta v kratkem zapušča Petra Škofic, dolgoletna piarovka in vplivna vodja kabineta predsednika vlade, ki je še včeraj v odsotnosti Roberta Goloba Tanji Fajon asistirala pri vodenju vladne seje. "Menjave bodisi v stranki, KPV ali poslanski skupini, ki se bodo zgodile, so sporazumno dogovorjene s predsednikom vlade. Tako da gre na nek način za reorganizacijo in boljšo organiziranost stranke," je povedal Matej Arčon, minister za Slovence po svetu.

Na njeno mesto se iz državnega zbora, kjer je organiziral delo poslancev Svobode, seli pravnik Luka Špoljar, ki je pred leti neuspešno kandidiral za poslanca na listi LMŠ. Minister za delo Luka Mesec pravi, da je dobro sodeloval s tistimi, ki odhajajo. "Žal mi je, da ne bom več z njimi sodeloval. Tistih, ki prihajajo, pa zaenkrat še ne poznam."

Del širše Golobove čistke so tudi sekretarka za kulturo Kaja Širok, ki odhaja s koncem meseca. Svetovalka za gospodarstvo Saša Leban, na izhodnih vratih in selitvi v diplomacijo je sekretarka za strateško komuniciranje Melita Župevc. Njeno vlogo vse bolj prevzema nekdanja Pahorjeva piarovka Petra Aršič, s čimer svoj vpliv na Gregorčičevi širi premierjeva partnerka Tina Gaber.

Kadrovske rošade so neuradno del širšega načrta nove komunikacijske strategije, pri čemer so se na vladi posvetovali tudi s spletno vplivnico in svetovalko za družbena omrežja Samanto Cimerman. Pri poskusu dviga ratingov vlade pa bo bržkone sodeloval tudi minister za zamejce. "S predsednikom sva se precej pogovarjala tudi o tej temi. Da je bila na nek način ena od naših hib tudi komunikacija. Moje imenovanje je seveda odvisno tudi od predsednika in pustimo času čas. V tem trenutku sem minister za Slovence v zamejstvu in član vlade RS," je povedal Arčon.

V političnem zakulisju je slišati namige, da bi kadrovski cunami lahko odnesel tudi šefa poslancev Svobode Boruta Sajovica. A pri tem je politični vzvod v rokah poslancev samih, ki bi Sajovica utegnili zaščititi. Poslanec GS Darko Kranjc meni, da gre za špekulacije. "To so zaenkrat špekulacije. Jaz nikogar ne menjavam. Kar se pa tiče gospoda Sajovica, moram reči, da je njegovo delo dobro. Je človek, ki ima veliko izkušenj v politiki. Svojo funkcijo opravlja na pomiritveni način. Politično modro odvodi svoje delo. In jaz mislim, da ni to težava."

Morebitno zamenjavo Sajovica bi moralo interno izglasovati 40 poslancev največje vladne stranke.

Zdi se, da gre bolj kot za reorganizacijo za popolno kadrovsko prenovo stranke. Edini iz 'prvega plana', ki danes očitno še 'zabija v pravi gol' in 'pleše v političnem ritmu Roberta Goloba', ostaja nekdanji goriški župan, danes minister Matej Arčon. Kadrovske rošade v stranki ga ne skrbijo, pravi. "Sestavni del politike so prihodi in odhodi, največkrat se da poudarek tistemu, ki je odšel, premalo pa se poudarja, da prihajajo tudi novi ljudje in zasedajo odgovorna mesta."

Po odhodu Golobove tesne zaveznice Vesne Vuković tako mesto generalnega sekretarja prevzema Rok Marolt, tudi zasebno prijatelj ministra Klemna Boštjančiča, ki naj bi ga mnogi že videli kot Golobovega naslednika na čelu stranke in vlade.

Lahko strankarski kadrovski cunami obrne negativni trend in stranki povrne zaupanje volivcev? Tik pred evropskimi volitvami, kjer ne bo – sodeč po raziskavah – v javnosti najbolj priljubljene članice stranke Urške Klakočar Zupančič, ki je stranki dala košarico in zavrnila kandidaturo. Ob vse večjem nezadovoljstvu vsaj dela članstva je danes – verjetno bolj kot pred dvema letoma – zopet aktualno vprašanje. V kakšni kondiciji je Svoboda in ali so ob dogajanju v zadnjem obdobju zaznali osip članstva, smo danes vprašali tudi stranko, a nam kljub našemu izrecnemu zaprosilu točnih številk in statističnih podatkov niso poslali.