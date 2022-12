Kadrovske menjave na Darsu: Fišerjeva in Rigler odhajata z visoko odpravnino

Seja nadzornikov družbe za avtoceste in vrata ene kadrovsko najbolj pretočnih državnih družb se znova odpirajo in zapirajo. Zastopniki interesov države so odpoklicali tri člane uprave iz političnih kvot prejšnje razširjene koalicije – Desus, SDS in SMC. Vendar pa pri tem niso odpoklicali veljaka NSi Valentina Hajdinjaka.

Nedavno so tudi nadzorniki Telekoma Slovenije, imenovani v mandatu aktualne Golobove vlade, začeli postopek pravne rehabilitacije nekdanjega NSi-jevega člana uprave Tomaža Jontesa, ki je bil v izdihljajih prejšnje Janševe oblasti krivdno razrešen. Ali je kadrovanje na Darsu nova točka političnega zbližanja 'Toninovih' in 'Golobovih'? "Gre za težko vprašanje. Rajši imam diskusijo na temo cen in dogajanja na borzah. Vaše vprašanje je bolj namenjeno nadzornemu svetu Darsa," odgovarja minister za infrastrukturo Bojan Kumer.