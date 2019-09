Kadrovske štipendije in študentsko delo bi izvzeli iz dohodkov staršev

Poslanci NSi so v DZ vložili predlog dopolnitev zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dohodek za začasno ali občasno delo na podlagi študentske napotnice za dijaško in študentsko delo se po predlogu ne bi uveljavljal do višine posebne olajšave za to delo, kot je določena v zakonu, ki ureja dohodnino; trenutno je to 3.302,70 evra letno.