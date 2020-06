Kadrovski cunami v policiji se nadaljuje. Sveži šef policije z novo čistko

Lansko leto je bila celo prejemnica mednarodne nagrade PRO.PR, ki jih podeljujejo posameznikom, ki so na poseben način prispevali k razvoju in promociji odnosov z javnostmi. Kot strokovnjakinjo na tem področju so prepoznali tudi Vesno Drole .

Policija je v zadnjem času zelo na udaru, pojavljajo se politični pritiski na posamezne preiskave, diskreditacije kriminalistov in policistov, prišlo je do številnih kadrovskih zamenjav, politika pa je predlagala celo ukinitev Nacionalnega preiskovalnega urada. Na Twitterju pa so se pojavili še pozivi, kako zamenjati tranzicijsko kriminalistko Nacionalnega preiskovalnega urada Tino Pahor , jo morda upokojiti ali prestaviti? Pahorjeva namreč sodeluje v preiskavi, kjer sta kaznivih dejanj osumljena obrambni minister Matej Tonin in državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič , zaradi domnevno spornega nadzora Knovsa na Ministrstvu za obrambo. V spletnih člankih pa so Pahorjevo označili kot »lovko na Janeza Janšo in SDS«. Odzval se je tudi Policijski sindikat Slovenije, predsednik Rok Cvetko pa je za našo spletno stran zapisal: " Različne oblike pritiskov na kriminaliste oziroma preiskovalce, ki vodijo preiskave, so za nas nedopustne. Prepričani smo, da kriminalistka svoje delo opravlja strokovno in zakonito, zato od vodstva Policije pričakujemo, da bo kriminalistko tudi ustrezno zaščitilo." A se to ni zgodilo.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so zelo razočarani, ker se niti vodstvo NPU, niti vodstvo policije, ni odzvalo na spletne članke o "naročeni preiskavi" zoper aktualno vlado. Prizadeli so jih zapisi na spletu in družbenih omrežjih, da naj bi zdaj že bivši direktor NPU Darko Muženič, ko je začel dobivati informacije, da ga namerava Janševa vlada zamenjati, tajno naročil svojim izbranim zaupnikom iz vrst kriminalistov, med njimi prav Tini Pahor, naj začnejo vse postopke, vse preiskave, ki se jih da začeti zoper Janševo vlado, da bi tako pred javnostjo ustvaril vtis, da ga Janševa vlada menja zaradi kriminalističnih preiskav NPU zoper politike te iste Janševe vlade. In da preiskavo znova vodi kriminalistka Tina Pahor, interno znana kot "lovka na Janeza Janšo in SDS". Policijski sindikat Slovenije pa je glede pritiskov na preiskovalce jasen: "Policija je v takšnih primerih dolžna ravnati po Pravilniku o notranji varnosti v policiji in oceniti tveganje ter vpliv takšnih pritiskov na kriminalistko in na postopke, ki jih slednja vodi. PSS ni pristojen zato, da bo presojal kulturo dialoga v javnosti, v kolikor pa bo ta dialog presegel delovnopravne ali osebnostne pravice policistov oziroma naših članov, pa jim bomo nudili vso potrebno pravno in drugo pomoč, da se bodo zavarovale njihove pravice, ne glede na družbeni položaj vršilcev pritiska," je zapisal predsednik sindikata Rok Cvetko.

Preiskava se je začela že maja 2019 in ne aprila letos

Zaposleni na NPU so po naših informacijah pričakovali, da bo vodstvo policije demantiralo, da je bila preiskava zoper Tonina in Mahniča naročena in politično motivirana ter da naj bi se začela aprila letos, ko so se pojavili namigi, da se bo politika znebila prvega moža NPU. Preiskovalci so seveda vedeli, da se je preiskava začela že lansko leto, ko so prejeli kazensko ovadbo, ko Janša še ni bil predsednik vlade, Tonin ne obrambni minister in Mahnič ne državni sekretar. Na Generalni policijski upravi smo preverili, ali držijo navedbe o preiskavi, ker jih niso demantirali? "Lahko vam pojasnimo zgolj to, da je NPU začel predkazenski postopek na podlagi naznanila suma kaznivega dejanja, ki ga je podal državni organ že v maju 2019, ostalih navedb pa v interesu preiskave kaznivih dejanj ne moremo komentirati."Torej, ta preiskava se ni začela aprila letos, ampak že maja lansko leto. To seveda postavlja pod vprašaj domneve, da jo je naročil odstavljeni direktor NPU, saj policija sama odgovarja, da so jo začeli na podlagi naznanila, ki ga je dal državni organ. In kot je znano je dala ovadbo obveščevalno-varnostna služba notranjega ministrstva.

Na tožilstvu so se odzvali na politične napade nad tožilci

Medtem ko vladajoča politika na družbenih omrežjih še naprej obtožuje nekdanjega direktorja NPU Darka Muženiča, da je odgovoren za nepreiskano pranje iranskega denarja v NLB, pa se je Specializirano državno tožilstvo takoj odzvalo na obtožbe ekonomista Rada Pezdirja, ki je sodeloval pri delu parlamentarne preiskovalne komisije. Pezdir se je lotil tožilca Jake Brezigarja, sina nekdanje generalne državne tožilke Barbare Brezigar in ga označil za tožilca v službi globoke države, ker je zavrgel ovadbo parlamentarne komisije zoper nekdanje vodilne bančnike v NLB. Podrobnosti smo razkrili v članku Razkrivamo, zakaj je tožilec Brezigar zavrgel ovadbo.