Kadrovski premiki na Mestni občini Ljubljana

Na ljubljanski mestni občini se obetajo kadrovski premiki. Podžupanja Tjaša Ficko se seli na mesto sekretarke v mestno upravo, direktorica mestne uprave Urša Otoničar pa bo po novem službovala v javnem holdingu.

"Ostajam v veliki mestni družini, tako da se ne umikam nikamor," je dejala Fickova in dodala, da odločitev ni bila sprejeta čez noč. "Obstajajo področja, ki so mi bližja, s katerimi bi se želela več ukvarjati."

"Moja odločitev je bila ena izmed težjih, če ne najtežja na moji poklicni in karierni poti," pa je povedala Otoničarjeva, ki je zadnjih šest let zasedala položaj direktorice ljubljanske mestne uprave, od koder se s 1. oktobrom seli na mestni holding.

"Urša (Otoničar) in Krištof (Mlakar, direktor Javnega holdinga Ljubljana, op. a.) bosta tim, ki bo zagotavljal najboljši servis, najboljšo oskrbo za naše meščane in meščanke. Moramo biti efikasni, moramo biti hitri, moramo biti odzivni in to je tudi glavni razlog, da sem soglašal, da Urša gre," je odločitev komentiral ljubljanski župan Zoran Janković.