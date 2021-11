Kadrovski prepih v policiji: Gre za politično čistko, kot trdi sindikat?

V oddaji 24UR ZVEČER sta se soočila notranji minister Aleš Hojs, ki očitke zavrača in poslanec SD Predrag Bakovič, tudi član preiskovalne komisije, o domnevnih zlorabah policije v politične namene. Hojs je takoj uvodoma zanikal, da ne gre za politizacijo policije, niti podrejanje vladi in stranki SDS. Gre za predloge, ki so se začeli v letu 2009, je nadaljeval."Takrat so prišli prvi predlogi, da je čas da se policija na nek način posodobi," je dejal in nadaljeval, da so takrat prišle prvi predlogi o možnosti uveljavitve mandatov tako za direktorje uprav, kot tudi komandirje, danes že načelnike.

"Glede na to, da opozicija katere moto v tem letu je 'toliko slabše za ljudi, toliko boljše za nas' pravzaprav neprestano zgolj ruši, sem poiskal zapise, ki izhajajo iz časa njihove vlade. Torej iz časov gospe Tatjane Bobnar, bivše generalna direktorica slovenske policije. Spomnimo se, to je tista direktorica, ki je bila imenovana na predlog starke LMŠ, v kateri je sodelovala tudi stranka SD, in za katero vseskozi trdijo, da je visoko strokovna," je nadaljeval Hojs. Spomnil je na zapis iz 12. julija leta 2019, kjer je, kot je citiral, Bobnarjeva zapisala, da je zelo pomembno, da se z zasedbo določenih delovnih mest uredijo razmere tako, "da bi jih zasedali za določen čas"."Torej ne drži, da sem sam, ali da je naša stranka želela policijo politizirati," je bil oster.