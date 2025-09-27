Kadrovski spor med ZD Trbovlje in bolnišnico

V Trbovljah je te dni prva tema napoved ukinitve urgence. V urgentnem centru smo se dopoldne dobili s strokovno direktorico trboveljske bolnišnice Tadejo Jelenko. Težava je, da smo že nekaj časa brez enote za hitre preglede, ki pa jo mora organizirati zdravstveni dom, pravi, "ki pa je samovoljno iz takšnih in drugačnih razlogov, o katerih jaz ne bom razpravljala, zapustil delovišče".
Z urgence so zdravniki odšli 100 metrov nižje v zdravstveni dom. "Pri nas pa je nastal potem kaos: morali smo se reorganizirati, dodali smo ekipe, preobremenili urgentni center, na drugi strani odpovedujemo ambulante in daljšamo čakalne dobe," pravi strokovna direktorica.
"Kaj smo si s tem storili? Okrnili smo ambulantni program, ker krčiš tam, kjer lahko, ojačali na urgenci, ker smo bili primorani, da smo bili varni in da so pacienti dobili varno oskrbo," še pojasnjuje Jelenkova.
Zakaj so zdravniki zapustili bolnišnico? "Zato, ker zdravnik iz vozila urgentnega zdravnika, ki je namenjen prvenstveno intervencijam na terenu, ne more delati ambulantnega dela. Poleg tega ne more samo en zdravstveni dom v regiji nositi vse kadrovske odgovornosti za enoto za hitre preglede," odgovarja direktor zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše.
Prestrašili smo se, da bi urgenco res ukinili, pravijo domačini.
Ali urgentni center ostaja? "Ostaja in deloval bo na specialistični ravni, nikomur ne bomo, ki je življenjsko ogrožen, nenudili pomoči," zatrjuje strokovna direktorica.
Bo pa urgenca, dokler ne bo drugačnega dogovora, delala drugače. "Obravnavali bomo bolnike po pregledu na primarni ravni, ne želimo si več pregledov, ko bolnik ni pregledan, ampak samo odložen."
"ZD Trbovlje se je vedno zavzemal, da se urgentni center kadrovsko uredi tako, da bo pravična soudeležba vseh akterjev, bo pa morala svoj del odgovornosti in urediti svoje enote tudi bolnišnica," pojasnjuje Tomše.
Že včeraj so se odzvali na pristojnem ministrstvu in zagotovili, da se vrata trboveljskega centra ne zaprejo, ker da to niti ni mogoče v skladu z zakonodajo. Jih je pa petkova napoved presenetila, saj so že pred poletjem z vsemi deležniki začeli sestankovati.
Na sestanku v sredo se bodo dobili vsi, še napovedujejo na ministrstvu, da bi poiskali najboljše rešitve, predvsem v dobro pacientov.
