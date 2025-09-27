Kadrovski spor med ZD Trbovlje in bolnišnico

V Trbovljah je te dni prva tema napoved ukinitve urgence. V urgentnem centru smo se dopoldne dobili s strokovno direktorico trboveljske bolnišnice Tadejo Jelenko. Težava je, da smo že nekaj časa brez enote za hitre preglede, ki pa jo mora organizirati zdravstveni dom, pravi, "ki pa je samovoljno iz takšnih in drugačnih razlogov, o katerih jaz ne bom razpravljala, zapustil delovišče".

Z urgence so zdravniki odšli 100 metrov nižje v zdravstveni dom. "Pri nas pa je nastal potem kaos: morali smo se reorganizirati, dodali smo ekipe, preobremenili urgentni center, na drugi strani odpovedujemo ambulante in daljšamo čakalne dobe," pravi strokovna direktorica.

"Kaj smo si s tem storili? Okrnili smo ambulantni program, ker krčiš tam, kjer lahko, ojačali na urgenci, ker smo bili primorani, da smo bili varni in da so pacienti dobili varno oskrbo," še pojasnjuje Jelenkova.

Zakaj so zdravniki zapustili bolnišnico? "Zato, ker zdravnik iz vozila urgentnega zdravnika, ki je namenjen prvenstveno intervencijam na terenu, ne more delati ambulantnega dela. Poleg tega ne more samo en zdravstveni dom v regiji nositi vse kadrovske odgovornosti za enoto za hitre preglede," odgovarja direktor zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše.