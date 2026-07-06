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Slovenija

Kadrovski vrtiljak in zasuk v zunanji politiki

Ljubljana, 06. 07. 2026 12.27 pred 1 uro 4 min branja 41

Avtor:
T.H.
Četrta Janševa vlada je prinesla obrat v zunanji politiki

V marčevski volilni noči se je kot zmagovalec počutil Robert Golob, ki je 15. slovensko vlado uspešno prikrmaril do konca mandata, volivci pa so njegovi stranki Gibanje Svoboda znova namenili največji odstotek glasov. Toda po pestri politični kombinatoriki je natanko tri mesece pozneje državni zbor za mandatarja za sestavo nove vlade izvolil Janeza Janšo. Ta je vlado, že svojo četrto, nato na začetku junija res sestavil. Za novo vlado je zdaj prvi mesec dni, o čem se je prelivalo največ črnila? V ospredju so bile kadrovske menjave in obrat v zunanji politiki.

Svojo četrto koalicijo je Janša uspel oblikovati z NSi, SLS in Fokusom, ki so na volitvah nastopile s skupno listo, ter Demokrati Anžeta Logarja, računal je tudi na zunajkoalicijsko podporo parlamentarne novinke Resnice, sicer stranke, nastale iz protestniškega gibanja, ki je nasprotovalo covidnim ukrepom v času tretje Janševe vlade.

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Stara imena in odmevni odhodi

Nova vlada se je na ustanovni seji sestala 4. junija, kjer je sprejela več odločitev in zamenjala vodilne na Policiji, Sovi, finančni upravi, upravi za informacijsko varnost, vladnega urada za komuniciranje. Na položaje državnih sekretarjev na različnih ministrstvih so se vrnila znana imena s političnega parketa, kot so Franc Kangler, Zdravko Počivalšek, Vinko Gorenak.

Preberi še Prva seja vlade prinesla nova (stara) imena: novi šefi Policije, Sove, Fursa ...

Sledile so še menjave v nadzornih svetih družb Eles in Borzen, kar je sprožilo očitke opozicije o političnem obračunavanju s kadri prejšnje vlade, kar je koalicija zanikala in zatrdila, da so razlogi vsebinski.

Preberi še Logar in Vrtovec o prvih korakih vlade, prometnih izzivih in zunanji politiki

Naslednji tedni so prinesli še nekaj odmevnih odhodov. Svoje pisarne so začeli pospravljati direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, prvi mož Slovenskega državnega holdinga (SDH) Žiga Debeljak.

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Ministrstva pod isto streho in opozicijska košarica

Nov zakon o vladi je na novo uredil ministrstva in njihova delovna področja. Med drugim je k ministrstvu za gospodarstvo pripadlo področje dela, ministrstvo za notranje zadeve je pod svoje okrilje vzelo še javno upravo in digitalno preobrazbo, energetika je pripadla infrastrukturi. Četrto Janševo vlado tako sestavlja 15 ministrov in ministric, ministrska ekipa je posle prevzela 5. junija.

Preberi še Janševa ministrska ekipa prevzela posle od svojih predhodnikov

Janša je po oblikovanju vlade vabilo v politično partnerstvo sicer ponudil tudi vsem opozicijskim strankam. To je predvidevalo, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje.

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Vsi so ga zavrnili, roke ni podala niti Resnica.

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Sneta zastava in napovedana osamljena selitev

Nastop nove vlade je takoj prinesel tudi obrat v slovenski zunanji politiki, naklonjenost Palestini je zamenjalo ponovno zbliževanje z Izraelom. Razveljavili so vse nacionalne ukrepe, ki jih je zoper Izrael uvedla prejšnja Golobova vlada, tudi letalski prevoznik Isair je spet dobil dovoljenje za letenje v Slovenijo.

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Hiter in oster rez je bil nemudoma viden tudi na Gregorčičevi, takoj po zaprisegi nove vlade je namreč s pročelja vladne stavbe izginila palestinska zastava. Janša je že med obiskom Izraela februarja 2024 dejal tudi, da bi, če bo ponovno vodil vlado, preselil slovensko veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. To je – skupaj z napovedjo zamrznitve priznanja Palestine – pred dvema tednoma ponovil tudi za revijo Israel Hayom.

Preberi še Prva poteza nove oblasti: palestinske zastave na Gregorčičevi ni več

EU in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema, so glede Janševe napovedi o selitvi veleposlaništva povedali na Evropski komisiji – v skladu z mednarodnim dogovorom ima velika večina držav predstavništva v Tel Avivu, v Jeruzalemu ga ima poleg ZDA le še nekaj držav, med katerimi pa ni nobene članice EU.

Četrta Janševa vlada je prinesla obrat v zunanji politiki
Četrta Janševa vlada je prinesla obrat v zunanji politiki
FOTO: Bobo
Preberi še Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva
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Hitreje preko meje in deblokada

Nova vlada je sredi junija še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Medtem ko so lahko te prej znašale največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, so zdaj za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra za liter.

Obenem je šla vlada trgovcem – največji med njimi je Petrol, poleg njiju sta pomembnejša igralca še madžarski Mol in britanski Shell – na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu z uvedbo dodatne komponente obnovljivega goriva HVO in z višjimi priznanimi stroški njihovega transporta. Do teh ukrepov, ki bodo blagodejno vplivali na dobičkonosnost trgovcev, so bili kritični v opoziciji, kjer očitajo, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Bobo

"Vikendaše" in dopustnike, predvsem pa domačine, je medtem razveselila odločitev vlade, da ukine začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti so zapustili kontrolne točke, ni več treba ustaviti in kazati osebnih dokumentov, promet preko državne meje zdaj poteka tekoče. 

Preberi še Vlada ukinja začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko

V novi vladi so se zavzeli tudi za urejanje prometa v notranjosti države, infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je napovedal nočna dela na avtocestnem omrežju, da bi delovne zapore trajale manj časa.

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Burno razpravo je sprožila tudi napoved odvzema volilne pravice tujcem, ostra mnenja so se kresala tudi zaradi 17. maja, ki je bil razglašen za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Zaradi praporjev se je zapletlo pri protokolarnih vabilih na državno proslavo.

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Nova vlada se je tudi odločila, da bo na družbenem omrežju X na svojem profilu odblokirala vse uporabnike, ki jih je prejšnja vlada blokirala. Dejali so, da morajo biti uradni profili države odprti za državljane in da se mora slišati njihov glas tudi takrat, ko je kritičen.

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KOMENTARJI41

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Deep1
06. 07. 2026 14.23
Saj leto ali dve max. Potem nazaj v opozicijo!
Odgovori
0 0
Finfer
06. 07. 2026 14.22
Še zmeraj niso naredili kar so obljubljali, da bodo ukinili prisilno plačevanje rtv prispevka ničvredne ljubljanske televizije in še bolj nasilno ropanje denarja za trajnostno oskrbo namesto tega se obmetavajo s tožbami !!
Odgovori
-1
1 2
Petur
06. 07. 2026 14.22
mesec dni..bi bilo že skoraj dovolj..
Odgovori
+0
1 1
Kumul
06. 07. 2026 14.19
...prikrmaril do konca mandata, volivci pa so njegovi stranki Gibanje Svoboda namenili štirinajst stolčkov manj. Nikoli viden padec v zgodovini Slovenije.
Odgovori
-1
3 4
sabro4
06. 07. 2026 14.12
janezeki dragi, nič se niste naučili v preteklosti in že četrtič vam je šip_tar PV, res vas ne razumem
Odgovori
+11
15 4
Bbcc123
06. 07. 2026 14.15
Res je enim Janezom narišeš pa jim ne kapne kako in zakaj.
Odgovori
+6
8 2
klop12
06. 07. 2026 14.10
Desničarji itak najbolj nategnejo svoje volivce. Levičarji, vsaj vedo, pri čem so. Desničarji pa zmerom nategnejo.
Odgovori
+8
12 4
peglezn
06. 07. 2026 14.10
Vse navedeno so politične in NE strokovne funkcije. Vsakič se zamenjajo, kar je logično - če hoče (katerakoli) vlada kaj naredit od obljubljenega. Problem, ki ga jaz vidim, je to - da ti politični nastavljenci dobivajo ob dobrih plačah še ogromne odpravnine. Za politične funkcije odpravnin NE bi smelo biti! Ne pa, da en Ribič hoče za 600 dni dela 100k na 320k plače. Naslednji enako, pa potem naslednji tudi... malo sutra.
Odgovori
+4
4 0
Polkavalčekrokenrol
06. 07. 2026 14.05
Kako smo pogrešali to odločno borbo proti korupciji,neprecenljivo
Odgovori
+3
7 4
Brus1234
06. 07. 2026 14.03
Ne preobrat v zunanji politiki, škandali in podle stvari novih poslancev so bili v prvem planu. In to podpira še cerkev, sramota.
Odgovori
+5
12 7
Bbcc123
06. 07. 2026 14.01
Plusi kar izginejo. Ta Izrael.
Odgovori
+2
6 4
rogla
06. 07. 2026 14.01
Sodelovanje s pacientom in vazalom osebe, ki njegova politika izvaja genocid, je enako, kot dušo prodati vragu.
Odgovori
+5
9 4
Fluxx
06. 07. 2026 13.57
Pomembne reči so zrihtal zdaj pa čas za pavzo. Zdravstvo pa kolone na cestah pa lahk mal počakajo.
Odgovori
-1
1 2
petb
06. 07. 2026 13.53
Kaj takšnega. Same predvolilne laži in korupcija. Kdo vse je v koaliciji je povsem normalno.
Odgovori
+7
10 3
Bolfenk2
06. 07. 2026 13.49
Janša seveda ni idealen PV. Idealen vsaj po mojem okusu bi bil Stevanovič. Je pa to bistveno boljša vlada od golobnjaka.
Odgovori
-5
10 15
dron
06. 07. 2026 14.20
Samozvani general stajerske varde, spet bluziš🙈😉
Odgovori
-1
0 1
Bbcc123
06. 07. 2026 13.49
Kako smo pogrešali to janšistično delanje za elito.
Odgovori
+1
9 8
Mio56
06. 07. 2026 13.49
Baje…no vsaj tko so govoril 4 leta…je stanje v drzavi v poraznem stanju….sam zakaj pol v 30dneh niso niti ene stvari zacel resvat??
Odgovori
+0
10 10
Bbcc123
06. 07. 2026 13.53
Ker lažejo. In počnejo enake stvari kot trikrat ko so vladali.
Odgovori
+1
8 7
suleol
06. 07. 2026 13.44
mene ni noben vprasal a sem naklonjen palestini, jaz osebno sem za to da se nobenih drugih zastav ne obesa razen nase slovenske
Odgovori
+12
14 2
peglezn
06. 07. 2026 13.50
enako!
Odgovori
+6
7 1
berger 2
06. 07. 2026 13.43
Vlada je zamenjala tiste kadre, ki jih je prej politično nastavila Golobova vlada.. NIPA ŠLA V PREGANJANJE GOLOBISTOV, TAKO, KOT JE GOLOB ŠEL V PREGANJANJE JANŠISTOV. Glede marže. Dvignjena je za 0,86 %. Ne pozabit, da je v Petrolu vlada velik lastnik in bo, če bo dobiček pokasirala dividende. Je pa Golobova vlada, s tem, ko ni dovolila prostega oblikovanja cen na A C / domačini lahko tankajo izven AC - tujcem in tranzitnim potnikom " podarila " preko 30 mio €
Odgovori
+1
10 9
Mio56
06. 07. 2026 13.51
Teh 0,86% donec leta prinese dodatnih 100miljonov!! In to zgolj na racun prebivalcev!! Ce bi pa za tolk dviglni trosarine bi pa ta znesek dobila direkt drzava!
Odgovori
0 0
jazbec44
06. 07. 2026 13.39
Svet je postal ljudožerski.Rešijo ga lahko le dostojni ljudje.
Odgovori
+6
9 3
peglezn
06. 07. 2026 13.52
problem je v tem, da se niti to več ne znamo zmenit, kaj je dostojno.
Odgovori
+4
4 0
wsharky
06. 07. 2026 13.39
je rekel Anže, da se bo boril proti korupciji, pa je zadnje čase bolj tiho?
Odgovori
+13
16 3
Bbcc123
06. 07. 2026 13.51
On se je boril samo za lastno rt.
Odgovori
+10
11 1
Mio56
06. 07. 2026 13.51
A ta sploh se obstaja? Al bo le kje vegetiral naslednja leta??
Odgovori
+5
6 1
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