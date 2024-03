Kadunc odstopa s položaja direktorja STA

"Ni ozadja, ni nezadovoljstva z mojim delom, ampak le čisto osebna odločitev, da tretjič izkoristim možnost, da lahko kot upokojenec delam, kar me veseli," ob napovedi svojega odstopa in odhodu v upokojitev pojasnjuje Kadunc.

"Imel sem privilegij dobri dve leti in pol voditi čudovite sodelavce in se boriti zanje ter s tem za STA. Prepričan sem, da bo uspelo zaposlenim in nadzornemu svetu najti novega direktorja, ki bo ne le nadaljeval, ampak tudi nadgradil moje delo," še poudarja Kadunc.

Med pomembnejšimi projekti, ki so pred STA v bližnji prihodnosti, izpostavlja sprejem strategije STA do leta 2027, sklepno fazo revizije računskega sodišča in pripravo predloga sprememb zakona o STA, ki nastaja na ministrstvu za kulturo.

Nadzorni svet STA je po prejemu Kadunčeve izjave sklenil, da v torek na spletni strani STA objavi razpis za novega direktorja oziroma direktorico. Ob tem je Kaduncu izrazil "globoko zahvalo za njegov izjemen prispevek v vlogi direktorja".

"V času, ko je prevzel vodenje, se je STA soočala z negotovostmi glede svoje vloge, zaradi česar je bila stabilnost poslovanja agencije negotova. Kadunčeva predanost, obogatena z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem, je imela ključno vlogo ne le pri zagotavljanju finančne in kadrovske stabilnosti STA, temveč je pomembno vplivala tudi na utiranje poti za njeno nadaljnjo rast in razvoj," je v imenu nadzornega sveta povedal njihov predsednik Peter Ribarič.