PRENOS V ŽIVO: Kadunc po podpisu pogodbe z Ukomom o prihodnosti STA

S pogodbo je opredeljeno, da Slovenska tiskovna agencija za letos prejme 2,028 milijona evrov, kolikor predvideva njen poslovni načrt. Zaposleni na STA so sklenitev pogodbe pozdravili, a izpostavili, da je bila cena, ki jo je STA plačala za skoraj enoletno izčrpavanje, zelo visoka.

Kot je včeraj dejal direktor Ukoma Uroš Urbanija, sloni podpisana pogodba na zakonu o STA, ki jasno opredeljuje aktivnosti, ki jih mora izvajati STA. Ob tem je naštel vsebine, ki morajo biti vsem dostopne brezplačno. STA mora objavljati povzetke novic o dogodkih v Sloveniji in svetu v slovenskem in angleškem jeziku, pripravljati mora tudi radijske novice, fotografije z najpomembnejših dogodkov ter v celoti vsebine o manjšinah in slovenski skupnosti v zamejstvu in po svetu.