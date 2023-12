S slovenskega tržišča se poslavlja znamka OMV, večina njihovih bencinskih črpalk bo do konca aprila dobilo nov logotip madžarske družbe MOL. Ta je s prevzemom OMV Slovenija postala drugi največji trgovec z gorivi pri nas in neposredna konkurenca državnemu Petrolu. In kaj nov naftni igralec pomeni za potrošnike? V Molovi rafineriji v bližini Budimpešte zdaj vse več goriva proizvajajo tudi za slovenski trg.