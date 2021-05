Kaj bi nakup Vinakoper s strani Freliha pomenil za podjetje in slovenske vinarje?

Ponosna dolenjska družina sicer prihaja iz Vipavske doline. In tako kot je pestro ozadje Frelihov, je pester tudi poslovni portfelj Franca. Od plastičnih izdelkov do živilstva, ki je poslovnežu še posebno pri srcu in ga želi razširiti. Svojim poznanim podjetjem Dani, Vitalu Mestinje in Gei pa bi zdaj rad priključil še Vinakoper. "Imam zelo sposobne ljudi. Moja najboljša lastnost je morda prav to, da znam izbirati dobre ljudi in prenašati delo na druge," pove.

Šentruperčana ujamemo pred njegovo najljubšo ljubljansko gostilno - le eno od zadnjih investicij sedmega najbogatejšega Slovenca. Največja želja pa je seveda ena največjih slovenskih kleti. "Vedno sem imel veselje do vinograda, tudi sam imam svoj vinograd in dve vini, ki se imenujeta po mojemu očetu Josipu," pove Franc Frelih . Tudi njegova družina ima zelo veliko klet in vinograde.

Doseči vsaj 20-odstotni izvoz medtem ostaja prvi cilj pa tudi povezovanje z drugimi kletmi - doma in v tujini. Vrata bodo odprta vsem slovenskim vinarjem zagotavlja Frelih. "Le nekaterim je uspelo – to so zvezde. Zadaj je pa še veliko manjših zvezdic, ki se lahko povečajo. To je tudi naš poslovni namen in to bo verjetno največja zgodba v bivši Jugoslaviji," napoveduje Frelih.

Delu v vinogradu pa se vendarle ne bi odpovedal. V družbi Vinakoper od novega lastnika pričakujejo prav takšno zavzetost na vseh 584 hektarjih v Istri. Ta so sicer v lasti sklada kmetijskih zemljišč. "Naš dolgoročni interes pa je, da ta zemljišča ohranimo za kmetijsko rabo in da razvijamo vinogradništvo in vinarstvo v slovenski Istri," pravi direktor družbe Vinakoper Borut Fakin .

88-odstotni delež ene največjih istrskih kleti obvladuje Adriafin, ki je v rokah Istrabenza, zdaj slabe banke, in Luke Koper, ki ima v tem primeru predkupno pravico. Ali bi jo pri družbi Vinakoper uveljavljala, še ne ve, ker še ni bila k temu pozvana. Frelih sicer v zgodbo prinaša še posestvo Brič nad krajinskim parkom Dragonja, ki je nekoč že spadalo pod Vinakoper. K temu pa bi Frelih dodal še družinsko znanje pod taktirko Veronike Frelih.

"Moja nečakinja je končala najvišjo šolo v Bordoju in je trenutno strokovnjakinja z najvišjo izobrazbo v Sloveniji, kar se tiče vina," pravi in dodaja, da ima nečakinja tudi veliko veselje do tega dela. To vidi kot razširtev družbe, s ciljem povezovanja vinarjev in osvajanje svetovnega trga.

Sodelovanje in povezovanje slovenskih vinarjev bi Sloveniji prineslo prepoznavnost?

Kaj bi nakup Vinakoper s strani Freliha pomenil za podjetje? Do zdaj se je sicer kot možni kupec omenjal tudi odvetnik Andrej Toš. "Družina Frelih ima seveda veliko sinergijo v živilski industriji in tudi občutek za vizijo in prihodnost,"priznava enolog Zdravko Mastnak."Vsa njegova podjetja so se do sedaj širila in rasla. Vinarji smo se do zdaj na nek način bali kapitala in dobrih investitorjev. Tu je Slovenija morda nekoliko podhranjena," dodaja.

Takšni investitorji so po njegovem mnenju več kot dobrodošli, še posebej če imajo vizijo, kako povezati in kako prodreti na ta široki trg. "Danes trga ni brez močnega marketinškega oz. komercialnega vlaganja,"pravi. Prepričan je, da prav tu Frelih pomeni dober kombinacijo.

Tudi Mastnak je leta 2001 vodil uspešen konzorcij 12 vinarskih kleti."Pod kontrolo smo imeli dva milijona steklenic vina in 12 dolenjskih vinarjev centralne cvičkove kleti v Krškem. Takrat je imel cviček zelo dobro ceno in močno pozicijo na trg," je dejal in dodal, da je to morda lahko eden od modelov, ko ima ena pokrajina lahko eno močno ime,"če je le vsak člen verige od vinogradnika do kleti povezan". "Ko se začne razprodaja, ko pridejo novi ponudniki s priložnostjo, da spustijo ceno na policah, to je zelo nevarna zadeva in na žalost se je to zgodilo tudi na Dolenjskem," pove.