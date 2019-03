Kaj bi napisali, če bi samomor storila vam ljuba oseba?

Nekaj smo izvedeli od njegovega stanovskega kolega in dobrega prijatelja Klemna Lipovška, ki je v članku za portal Medicina opozoril, da je delo zdravnika, še posebej na oddelkih, na kakršnem je delal tudi pokojni, kjer umirajo najmlajši, zelo težko in zahtevno. "Dragi kolegice in kolegi, ozrite se okoli sebe. Kako so vaši sodelavci? Mentorji, kako so vaši specializanti? Vodje, kakšni so vaši oddelki? V življenju so se me dotaknili štirje samomori, trije izmed teh so bili samomori zdravnikov," je opisal Lipovšek.

Zavedati se je treba, da zdravniki niso nič bolje opremljeni za takšne strese kot kakšen drug smrtnik, nihče jih na to ne pripravi, da bodo prisotni ob umiranju, da ne bodo mogli pomagati, da bodo morali ob tem prenesti in popivnati stisko svojcev, kot je povedala predstavnica Združenja mladih zdravnikov Slovenije doc. dr. Tina Bregant, tudi pediatrinja: "Vsi, ki smo Miha poznali, vemo, da je bil dober človek. Zato je to še toliko bolj boleče. V prvi vrsti je bil dober človek, bil pa je tudi dober zdravnik. In spadal je med mlade zdravnike, ki so zelo obremenjeni tudi na delovnem mestu, in zelo si želim, da bi vsi skupaj kot družba in tudi kot kolegi znali prisluhniti drug drugemu v stiski in da bi znali nuditi podporo drug drugemu."

Zdravniki niso, zato ker so zdravniki, nujno zaščiteni pred takšnimi težavami. Mogoče so celo bolj izpostavljeni, zlasti tisti, ki na svojem delovnem mestu pogosto spremljajo trpljenje ljudi in umiranje."Kako se zdravniki spopadajo s temi stresi, se ne govori. Vprašanje, koliko jim sistem omogoča razbremenitve. Neke dobre supervizije, neka dobra mentorstva bi bila tukaj na mestu in bi si kolegi lahko pomagali. V nekaterih okoljih to deluje, v nekaterih ne,"je ob žalostni novici povedala psihologinja Slovenskega centra za raziskovanje samomora dr. Vita Poštuvan.

Za večjim delom samomorov tiči neka duševna motnja, v večini primerov depresija. A ta ima lahko različne obraze. Pri nekaterih poklicih, kot je zdravniški, bi lahko govorili o tako imenovani funkcionalni depresiji. Se pravi, da ljudje, ki so zelo žalostni, mogoče potrti in težko osmišljajo svoje življenje, hkrati dobro funkcionirajo. Na zunaj bo težko prepoznati, da se z njimi karkoli dogaja. To se dogaja v službah, kjer si ne moremo privoščiti tega, da bi pokazali "slab obraz" ali da imamo slab dan, je povedala dr. Poštuvan. "Zdravniški poklic zagotovo prinaša zelo veliko tega, da delamo za druge, da moramo biti na voljo, pravzaprav moramo več dajati kot prejemati, in to je eden od dejavnikov tveganja, ker je obremenitev na delovnem mestu zelo velika," pove.