Kaj bi pomenila odprava prispevka za dolgotrajno oskrbo?

V vsaki družini se srečujejo z vprašanjem, kaj z družinskim članom, ki zaradi starosti ali zdravstvenih težav oziroma poškodb potrebuje dolgotrajno oskrbo. In prav na tem vprašanju se znova lomijo kopja politike. Golobovo vlado je pri utemeljevanju zamika uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela Janševa vlada vodila maščevalnost, zavist ter obračun in rušenje vsega dobrega, kar je zgolj v dveh letih storila Janševa vlada, piše v obrazložitvi zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, ki jo SDS zahteva zaradi pomanjkljivosti zakona o dolgotrajni oskrbi. Mnenja sta soočila minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in poslanka SDS Alenka Helbel.