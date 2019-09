Kaj bi pomenila ukinitev dodatka za delovno aktivnost za mati samohranilko s tremi otroki?

Inštitut 8. marec je na Facebooku zbral že več kot 300 podpisov proti ukinitvi dodatka, za katerega so v koalicijski pogodbi zapisali, da ga bodo povišali, ne pa ukinili. "Ta ista vlada trenutno predlaga to, da se njim samim zavoljo višanja produktivnosti dvignejo plače. Torej, imamo neko razmerje, kjer sami sebi želijo dvigniti plače, hkrati pa režejo dohodke najšibkejšim," je kritična Nika Kovač iz inštituta.

10 let je bila brez službe. Zdaj pa dela kot prostovoljka, do pet ur vsak dan. In za to prejema dodatek za delovno aktivnost. "Približno 100 evrov mesečno. In teh 100 evrov smo porabili za golo preživetje - hrano, obleko, kakšno šolsko potrebščino," pojasnjuje.

A pozor - tu ne govorimo le o brezposelnih iskalcih zaposlitve, ampak tudi o ljudeh, ki so zaposleni in ne zaslužijo dovolj za preživetje. "Ta ukrep bo dejansko ogrozil delovno aktivne, revne zaposlene, in to je tisto, kar je pri tem najbolj boleče," opozarja Milan Jakopovič iz dobrodelnega društva Petka za nasmeh.

A včasih je most dolgotrajno brezposelnih do neke zaposlitve ravno prostovoljstvo, ki ga nudijo tudi v Karitasu. "Na eni strani ljudem ta denar pomeni veliko. Obenem pa je to program, s katerimi se dviga njihova samozavest, bojša samopodoba in zato nikakor ne moremo pistati na to, da država varčuje pri najbolj socialno šibkih," pravijo.

Tudi mama samohranilka, ki nam je predstavila svojo situacijo, je kot prostovoljka zdaj delala tri leta. S 1. januarjem prihodnjega leta pa se bo zaposlila.

"Preprosto ne moremo samo pri najbolj ranljivih iskat možnosti prihranka in to celo z argumentom, da gre za zaščito teh najbolj ranljivih," je jasna Mirjana Jarc iz Rdečega križa Slovenije.

In prav to bi ukinitev dodatka prinesla tudi mami samohranilki - še dodatno poslabšanje življenjskih razmer.