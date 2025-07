Kaj bi prihod slovite dirke po Franciji pomenil za Slovenijo?

Marsikateri tujec se izpred televizorja prav zaradi Pogačarja odpravi, morda celo kar prikolesari, v slovenski Klanec pri Komendi. Prišli so celo iz Kanade, pripoveduje župan. "Vsakodnevno srečujemo veliko število turistov, ki pridejo v Komendo, naredijo kar nekaj fotografij na tem našem znamenitem krožišču, prav tako po njem naredijo kar nekaj krogov," dodaja.

Tadej Pogačar v domači Komendi, kjer je slovenski kolesarski as premagoval prve klance, ne navdušuje le domačinov. "Vidimo kar nekaj hiš, ki imajo obešene zastave Tadeja Pogačarja. Veliko od njih tudi vsak dan sedi pred televizorjem in močno stiska pesti," pravi tamkajšnji župan Jurij Kern .

V Kranju in okolici, kjer bo začetek in konec dirke, pa je težko dobiti prosto nastanitev, dodaja. Le predstavljamo si lahko, kaj bi za promocijo države pomenilo, če bi začetne etape slovite dirke po Franciji potekale po Sloveniji.

"Maraton Franja in L'Etape Slovenia kot dva največja dogodka v Sloveniji, namenjena rekreativnim kolesarjem, beležita rast. Če smo v prvi sezoni govorili o 200 tujih kolesarjih, se lahko letos bližamo številki 500. Za vsakega tekmovalca pa je zraven še en družinski član, se pravi, da govorimo o 4500 nočitvah," pove vodja projekta L'Etape Slovenia Andi Bajc .

Pa ne le po Komendi, tako zaradi Pogačarja kot tudi zaradi Primoža Rogliča , Mateja Mohoriča in drugih promotorjev kolesarstva je vse več opaziti tudi mlade, nadebudne, profesionalne ter tudi rekreativne kolesarje.

Wellens v slogu svojega kapetana Pogačarja do etapne zmage

"Nekateri za ogled pomembnih etap kampirajo ali so na prizorišču že štiri dni prej. Tudi v Sloveniji bi bili ti že par dni prej, si ogledali Slovenijo, si ogledali naše znamenitosti," meni Bajc.

"Dve vrsti učinka sta. Eden je pred televizijo, kjer je ta marketinški učinek promocije. Tour namreč spremljajo v 190 državah, dnevno torej 40 milijonov in več gledalcev. Drugi pa so gledalci ob stezi, ki jih je po ocenah v Franciji med 20.000 pa tudi 100.000," pojasnjuje ekonomist Matej Lahovnik.

Država za to kotira v letu 2029. A četudi bi organizacija dirke stala okoli 10 milijonov evrov, je Bajc prepričan, da bi bil vsak vložen evro v blagajno povrnjen. "Posredno ali neposredno."

Zaradi vse več turistov in zanimanja so v Komendi ustanovili Zavod za turizem, kulturo in šport. V čast Pogačarju pa bi postavili tudi muzej. "Neko stalno razstavo, kjer bodo na voljo nekatere zanimivosti iz njegovega življenja. Sicer pa načrtujemo tudi kolesarsko pot Tadeja Pogačarja," pravi Kern.

Če bi del Toura res potekal po Sloveniji, pa si po besedah župana obetajo tudi, da bi eno od etap prekolesarili mimo Tadejevega domačega Klanca.